David Beckham expondrá su vida y su carrera en su nueva serie documental

Siendo todo un icono en e ámbito del fútbol y del deporte, era de extrañar que David Beckham no tuviera su propia serie documental.

Ahora, esto se hará realidad de la mano de Netflix, que ya está trabajando en la docuserie sobre los 47 años de la vida del exfutbolista. La plataforma de streaming usará material inédito y se encargará de entrevistas al entorno que rodea al marido de Victoria Beckham.

La plataforma, que ha confirmado la noticia, está empeñada en dar espacio a producciones dedicadas a la vida de famosos. Georgina Rodríguez, Tamara Falcó o Michael Jordan son algunos de los últimos ejemplos de ello.

El exfutbolista y la plataforma de contenidos en streaming han llegado a un acuerdo del cual se desprende un contrato muy lucrativo. Su valor se cifra en unos 20 millones de dólares para el que fue delantero del Real Madrid y el Manchester United.

A diferencia de otros compañeros de profesión como José Mourinho o Sergio Ramos, que han optado por otras plataformas para lanzar sus respectivas piezas biográficas, el exmarido de la Space Girl se ha dejado seducir por la firma responsable de series como The Walking Dead o Vikingos bajo la promesa de que podría involucrarse al máximo en el proceso creativo.

Tanto es así, que fuentes cercanas al empresario han asegurado que el propio David entregará a la productora material audiovisual procedente de sus propias cámaras domésticas y nunca visto hasta la fecha, por lo que los seguidores esperan ver de cerca su vida cotidiana como esposo y padre de cuatro hijos, así como su épica trayectoria siendo el rey del deporte.

Según ha informado el diario The Sun, un equipo de cámaras seguirá al británico "allá donde vaya", mientras cumple con todos sus compromisos personales y familiares.

Sin nombre oficial

Todavía no se ha desvelado el nombre oficial de la docuserie y también se desconocen quiénes son los familiares y amigos del británico que aparecerán a lo largo de los capítulos.

Lo que sí se ha confirmado es que la plataforma utilizará imágenes nunca vistas sobre la infancia de David Beckham. También se repasarán sus inicios en East London hasta su llegada al fútbol profesional, su posterior retirada y su vida actual como empresario.

Además, este nuevo proyecto contará con dos aclamados profesionales. Por un lado, el ganador de un Oscar en 2010 con el documental The Cove Fisher Stevens, y por otro lado John Battsek, que recibió el Emmy en 2013 por Manhunt: The Inside Story of the Hunt for Bin Laden.