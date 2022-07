Victoria Beckham admite que es "la peor pesadilla de los restaurantes" porque lleva 25 años comiendo lo mismo

Victoria Beckham lleva 25 años comiendo lo mismo. La ex Spice Girl se ha impuesto a sí misma una férrea dieta en la que no deja nada a la improvisación.

La mujer de David Beckham se limita a comer pescado a la parrilla y verduras al vapor. Así lo confirman tanto el ex futbolista como el personal que ha trabajado para el matrimonio, que aseguran que no es nada habitual que cambie su dieta. "Desde que la conocí, solo come pescado a la parrilla y verduras al vapor. Muy rara vez se desviará de eso", dijo.

Ahora, en un reportaje para Vogue, la diseñadora aclara las declaraciones de su marido y desmiente que su dieta sea aburrida o repetitiva. "Como muchas grasas saludables: pescado, aguacate, nueces, ese tipo de cosas. Bebo alcohol, a menos que tenga una razón para no hacerlo", aseguraba después de replicar a su marido: "A lo que se refería es que nunca conocerá una persona tan disciplinada como".

Aunque no se pone restricciones con el alcohol, sí acostumbra a practicar "desintoxicaciones" y "retiros de salud" donde no toma ningún tipo de bebida alcohólica. Estos duran entre tres y seis meses y durante el tiempo que lo practica, la modelo arranca su día bebiendo una gran cantidad de agua por las mañanas para después dar un trago de vinagre de sidra.

Además, Victoria rechaza los alimentos cocinados en aceite y mantequilla, lácteos, salsas y carnes rojas. Estos sí que los tiene suprimidos de su dieta los 365 días del año.

Victoria no tiene caprichos, una tostada integral con sal es lo único que le hace salir de la rutina.

Sabedora de que sus rutinas alimenticias no son fáciles de llevar, Beckham admite que "para la mayoría de los restaurantes soy su peor pesadilla". Ya lo contó el chef Dani García, que sufrió lo indecible par servirle durante la boda de Sergio Ramos, donde tuvo que elaborar un menú personalizado para la británica.