Delaporte denuncia que su vocalista ha sufrido "violencia sexual" en un concierto

Sandra Delaporte sufrió una situación de violencia sexual en mitad de su concierto en Madrid el viernes 21 de noviembre, y el grupo al que pertenece ha querido denunciarlo a través de redes sociales.

A través de un comunicado, la formación de Sandra Delaporte y Sergio Salvi han compartido con sus seguidores de Instagram un conflicto que les "duele y pesa", pero por el bien de "proteger el espacio" que construyen con su música en cada concierto deciden hacerlo público.

"El viernes pasado, en el concierto de Madrid, mientras Sandra bailaba en el pogo con el público, como hacemos siempre, porque nos encanta celebrar la música desde la cercanía, el amor y la comunidad, un hombre la agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento", han expuesto a través de sus redes, expresando que "fue un acto de violencia sexual inaceptable".

Asimismo, han hablado del estado de la cantante tras lo ocurrido: "Sandra quedó en shock, pero siguió adelante hasta el final sin entender nada". En el propio comunicado han aclarado que no saben quién fue el responsable debido a que había mucha gente.

La agredida "quiso callarlo y olvidarlo porque no quería manchar las cosas bonitas que sí sucedieron. Ahora, días después lo hemos podido hablar juntxs y hemos decidido comunicarlo".

Un alegato a la seguridad de los conciertos

El comunicado ha continuado centrándose en el "espacio seguro" que es para Delaporte sus conciertos: "Queremos poder bajarnos a bailar con vosotrxs sin miedo". "No queremos dejar de teneros cerca y de hacer de cada live una declaración de amor", han insistido.

Para ello es necesario "sentar unas bases de seguridad, porque por lo visto hay personas que no saben lo que es el consentimiento, el respeto y la violencia sexual". "Desde todo el equipo de DELAPORTE queremos denunciar la gravedad de estos hechos y dejar clara nuestra tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual", han aclarado, dejando por escrito que ante estas situaciones se "tomarán todas las pedidas legales correspondientes".

De la misma forma, Delaporte ha pedido cuidado por parte de sus fans: "Os pedimos que sigáis cuidándoos y ante cualquier situación de violencia, incomodidad o duda aviséis inmediatamente al equipo de seguridad". La formación también ha agradecido a sus fans el ayudarlos a "construir un espacio seguro y sagrado para todxs".