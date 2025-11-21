Rosalía explica el retraso de 'LUX': "Estaba saliendo con alguien y me sentía inspirada para escribirle cartas"

Rosalía ha estado dando mucho de qué hablar últimamente con el lanzamiento de su último disco LUX, sobre todo debido a las numerosas entrevistas que ha estado ofreciendo para promocionar sus nuevos éxitos. Esta vez ha sido el turno del podcast COUCH, creado y presentado por la creadora de contenido Lena Mahfouf —más conocida como Lena Situations—, en el que Rosalía ha hablado sobre su nuevo disco y diferentes momentos importantes de su carrera.

Entre ellos, la artista ha hecho mención al final de su gira MOTOMAMI WORLD TOUR, un momento de su carrera en el que no estuvo muy centrada para escribir nueva música. El motivo de ello, una relación. "Cuando terminé la gira, estaba saliendo con alguien y recuerdo que me sentía inspirada para escribirle cartas. Y luego recuerdo que incluso veía películas de Sorrentino y escribía análisis para esa persona".

Sin embargo, durante esta relación Rosalía se dio cuenta de que estaba dejando demasiado de lado su música. "Y entonces me di cuenta: Espera, ¿por qué tengo que hacer esto por esta persona? Debería estar trabajando en mi álbum", confesó la artista. Tal y como ella dijo, necesitaba enfocarse en qué iba a tratar su nuevo proyecto, y, para ello, necesitaba escribir, leer y experimentar.

¿De quién habla Rosalía?

Por las fechas a las que hace mención la catalana, probablemente se refiera a su breve relación con Jeremy Allen White, actor británico que ganó gran repercusión por su papel protagonista en The Bear. Los fans han estado investigando en redes para encontrar alguna pista que ayude a confirmar quién fue ese amor que la tuvo tan desconcentrada con su música, ¡y lo han encontrado!

En la fotografía, puede verse al actor Jeremy Allen White caminando por la calle con una carta en la mano en la que se ve escrito "PARA JEREMY", por lo que podría confirmarse que es él de quien habla. Los motivos para que esta historia de amor acabó se desconocen, pero lo cierto es que la última vez que se les vio juntos públicamente fue en torno a julio y agosto de 2024.

Su incidente en la Met Gala

Algo que también ha revelado Rosalía en este podcast ha sido un incidente que ocurrió durante su asistencia a la Met Gala de mayo de 2025. En este evento, Rosalía llevó un vestido diseñado por Olivier Rousteing, una pieza de color blanco marfil que recordaba la silueta de un maniquí de costura clásica. Pero este estilo escultórico con una falda de corte sirena la hacía estar bastante rígida, por lo que tuvo problemas para poder moverse durante la gala.

Este problema de movilidad pudo salvarlo mientras caminaba o subía escaleras, pero la situación se complicó al llegar a su mesa. Al tratar de sentarse, la rigidez del vestido le impedía poder hacerlo de forma normal, por lo que incluso se planteó quedarse de pie junto a la mesa. Sin embargo, tras unos minutos de buscar soluciones, a la artista se le ocurrió una idea descabellada. "Simplemente, fingí que me estaba desmayando y me fui", contó Rosalía entre risas.

Desde luego, estos años de mayor ausencia mediática le habrán dado mucho tiempo a Rosalía para ir acumulando anécdotas, algo que quizás irá compartiendo a partir de ahora en sus próximas entrevistas.