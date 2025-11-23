Aitana explica cómo empezó su relación con Plex y desvela dónde están de vacaciones

Durante las últimas semanas, Aitana y Plex han hecho público su amor con más sinceridad que nunca. A principios de noviembre, la artista confirmó en una entrevista que está enamorada "de verdad", mientras el youtuber aseguró ante los micrófonos de la prensa que Aitana es "la mujer de su vida". Además, ambos se han dedicado mutuamente un premio.

Sin duda, ambos forman una de las parejas más mediáticas y seguidas del año, ya que su romance empezó a fraguarse a principios de 2025. Durante una entrevista con GQ España, Plex explicó que "todo parecía una película" durante sus primeros encuentros. Así, su primera cita habría sido en Japón, la segunda en República Dominicana y la tercera en Nueva York. "Lo llevamos de una forma privada y para mí fue, sin duda, lo más bonito del viaje", dijo, a pesar de que hicieron público su encuentro en Japón en marzo con un vídeo.

¿Aitana le escribió primero?

Y ¿cómo empezó a surgir el amor entre ellos? Sobre ello ha hablado ahora Aitana en un vídeo de Ibai Llanos, donde asegura quién escribió primero a quién. "Le escribí yo. Le invité a mi premiere", ha dicho sobre el evento de su docuserie, Aitana: Metamorfosis, celebrado el 21 de febrero.

Pero, tras hacer memoria, Aitana ha añadido: "Espérate un momento, déjame pensar... No, fue al revé... fue distinto. Pero le invité yo a mi premiere", ha desvelado, dejando caer que fue Plex quien escribió primero a Aitana.

De vacaciones en las Maldivas

Poco después de que Ibai Llanos publicara su vídeo con Aitana y Plex, la cantante de Superestrella ha compartido una historia en su perfil de Instagram en las Maldivas, un destino de ensueño situado en el océano Índico. En la imagen, ambos posan ante un espejo haciendo alarde de su escapada romántica.

Después de acudir juntos a los Latin Grammy y a los Premios GQ Men of the Year, ahora Aitana y Plex están disfrutando de unas vacaciones en el archipiélago. Además, la cantante ha lucido un nuevo bikini gris de la firma italiana Venuja, cuyo coste ronda los 200 euros.

Aitana y Plex en Maldivas | Instagram @aitanax

Sin duda, la cantante y el youtuber cada vez se sienten más cómodos haciendo público su romance, mientras ambos continúan desarrollando su carrera profesional por separado. Ahora mismo, Aitana sigue ultimando todos los detalles de cara a su próxima gira de conciertos, Cuarto Azul World Tour.