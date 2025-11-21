El entorno de Javier Calvo niega los rumores sobre su relación con Guitarricadelafuente: "Es completamente falso"

Tras hacerse pública la ruptura de Los Javis el pasado 11 de noviembre, los rumores sobre sus posibles nuevas parejas se están reproduciendo como la espuma. El último en estar en el punto de mira ha sido Guitarricadelafuente, cantante de temas como Full time papi o Guantanamera y ahora actor novel en la próxima película de Lo Javis, La bola negra.

Pero él no ha sido el único miembro de la película en rumorearse que mantiene una relación con uno de los cineastas. En los últimos días, se ha estado informando en varios medios de comunicación la supuesta relación entre Javier Ambrossi y un técnico de la industria audiovisual y otra entre Javier Calvo y un miembro del reparto de La bola negra.

Estos rumores han hecho que se enciendan todas las alarmas, sobre todo después de que Javier Calvo publicara una historia de Instagram en la que aparece Guitarricadelafuente actuando y un texto que dice "Mi vida entera" junto a un corazón rojo. La fotografía habría sido tomada durante el último concierto del artista en Ciudad de México, al cual acudió Javier Calvo junto a unos amigos: Yenesi Suárez y Carlos González, ambos miembros del reparto.

Su relación con Guitarricadelafuente

Hace unos días Javier Ambrossi ya había declarado a Europa Press que siguen teniendo una buena relación a pesar de la ruptura, pues eran mejores amigos antes de ser pareja y "va a seguir siendo así".

Ahora, con este nuevo rumor sobre la mesa, la revista HOLA! se ha puesto en contacto con personas cercanas a su entorno, las cuales niegan que exista algo más allá de una amistad. "Guitarricadelafuente es el protagonista de 'La bola negra' y se ha convertido en un buen amigo tanto de Javier Calvo como de Javier Ambrossi", afirman.

Además, han señalado que de ser cierto no se expondrían de una forma tan pública. "Es completamente falso que tengan o hayan tenido una relación sentimental. Son buenos amigos. Se admiran, se respetan y se quieren. No hay nada raro, ni nada que ocultar", han querido concluir para dar por zanjado este asunto.

Por otro lado, cabe destacar que durante años se ha estado especulando sobre la posible relación entre Guitarricadelafuente y su mánager, aunque por el momento el artista no ha salido a confirmarlo ni a desmentirlo.