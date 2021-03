Demi Lovato es pansexual: "Estoy abierta a la conexión humana"

Demi Lovato durante el rodaje del videoclip 'I Love You' // Instagram @ddlovato

Acaba de publicar un documental en el que habla abiertamente de su problema con las drogas y cómo estuvo a punto de morir tras la sobredosis que sufrió en 2018. La producción ha servido a Demi Lovato como antesala del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, un disco que saldrá a la venta en el mes de abril y del que ya hemos podido escuchar su single de presentación: Dancing with the devil.

La cantante está dispuesta a quitarse todas la ataduras, quiere mostrarse al natural con sus seguidores y en el podcast The Joe Rogan Experience se ha declarado pansexual. "Estoy abierta a la conexión humana, ya sea a través de un hombre o una mujer, no me importa". Demi ha asegurado que se siente "muy orgullosa" de pertenecer "a la mafia del alfabeto" —colectivo LGTB—.

Demi Lovato ha explicado que le costó un tiempo llegar a comprender lo que sentía y cómo se quería identificar. Hasta hace poco se definía como "de género fluido". En una entrevista para la revista Glamour declaró: "Ahora sé quién soy y qué soy [...] Cuando comencé a hacerme mayor comencé también a darme cuenta de lo 'queer' que soy".

No es la primera vez que Demi habla de su sexualidad. Sin poner una etiqueta, como sí ha hecho ahora, la cantante ya había reconocido en 2017 en otro documental, Simply complicated, que no era heterosexual y ahora, en el programa de Joe Rogan, ha explicado cómo se dió cuenta. Comenzó a sentirse atraida por las mujeres viendo la película Crueles intenciones, cuando Sarah Michelle Gellar y Selma Blair se dan un beso. "Sentí mucha vergüenza porque crecer en Texas en un ambiente cristiano hace que eso esté muy mal visto. Cualquier atracción que tuve por una mujer a una edad temprana, la apagué antes de permitirme procesar lo que estaba sintiendo".

Maternidad

Demi Lovato también ha hablado de la maternidad con Joe Rogan. Quiere ser madre en algún momento, incluso cree que si se hubiera casado con Max Enrich probablemente estaría esperando su primer hijo. Ahora piensa en adoptar porque no se imagina embarazada: "Tampoco sé si voy a terminar con un chico, así que no puedo imaginarme a mí misma embarazada".