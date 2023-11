Demi Moore, devastada al comprobar que Bruce Willis no la reconoce

El pasado mes de marzo celebraban juntos el 68 cumpleaños del actor, que parecía encontrarse estable dentro de la gravedad de su enfermedad, pero ahora las noticias que llegan sobre el estado de salud de Bruce Willis no son alentadoras.

El intérprete, que se retiró en 2022 de la pantalla, lleva más de un año lidiando con la demencia frontotemporal, una devastadora enfermedad que empezó con el deterioro de sus habilidades del lenguaje, un primer diagnóstico conocido como afasia.

Aunque hace solo ocho meses que sopló las velas con aparente normalidad, el desarrollo de su demencia está siendo implacable. Tanto es así que, según cuenta su entorno más cercano, ya no es capaz de reconocer a sus seres queridos.

Demi Moore es la que más afectada se encuentra por este deterioro. La que fuera su mujer durante 10 años acudió a visitarle a Los Ángeles después de un viaje a Italia, encuentro en el que comprobó que los recuerdos del actor se habían esfumado.

"Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto", ha contado una fuente cercana a la familia al medio Closer Weekly.

Glenn Gordon Caron, amigo del intérprete de La Jungla de Cristal, asegura en una demoledora entrevista con Page Six que Willis ha perdido la alegría de vivir. "Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles", cintó antes de admitir que cree que le reconoce uno de cada tres minutos que pasa con él.

El productor y guionista, que durante este tiempo ha permanecido en contacto permanente con la actual esposa, Emma Heming, y sus hijas mayores Rumer, de 34 años, Scout, de 31 y Tallulah, de 29, nacidas de su matrimonio con Demi Moore, añade que Bruce ha perdido la alegría de vivir. "No había nadie con más alegría de vivir que Bruce. Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir al máximo. Así que la idea de que ahora vea todo a través de una puerta mosquitera, por así decirlo, tiene muy poco sentido. Es realmente un tipo increíble", dijo.

Su mujer actual vive junto a sus hijas pequeñas en el domicilio familiar, Mabel, de 11 años, y Evelyn, de nueve, y cada día se convierte en una dolorosa prueba de que nada volverá a ser como antes. "La demencia es difícil. Es difícil para la persona diagnosticada; también es duro para la familia", afirmaba la mujer del actor el pasado 25 de septiembre, en el programa Today (NBC). "Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es" añadía Emma visiblemente abatida.

La hija de Bruce Willis explica cómo evoluciona la demencia de su padre: "Ojalá saber lo que piensa"