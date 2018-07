Descubre lo más visto del año en Youtube Rewind 2014

2014 ha estado abarrotado de momentos YouTube que se han afianzado en la historia moderna de la cultura pop: desde salir huyendo de un perro-araña en Polonia, hasta aprender el acoso que puede sufrir una mujer paseando por las calles de la ciudad de Nueva York, pasando por compartir un primer beso con un completo extraño o cantar hasta la saciedad Let it go de Frozen.

Para recopilar los mejores momentos del 2014, Youtube ha reunido a 120 creadores en su vídeo anual Rewind. Con youtubers de Japón, Alemania, Israel, México, Francia y otros lugares, se trata del Rewind más global hasta la fecha.

Los ránkings de vídeos más vistos en YouTube de 2014 en España y en el mundo están basados en el número de veces que han sido reproducidos, compartidos y comentados, entre otros factores.

En la lista de los videos musicales más vistos en 2014 se imponen los artistas latinos: Enrique Iglesias encabeza el ranking, Shakira aparece por partida doble, Pitbull se cuela en el sexto puesto gracias a la canción del Mundial de Fútbol y David Bisbal cierra el listado con el video de su canción Diez Mil Maneras. El "verano" de Calvin Harris y el "caballo negro" de Katy Perry ponen la nota rebelde a la lista.

Top 10 de vídeos musicales (España)

1. Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona

2. Wisin - Adrenalina ft. Jennifer Lopez, Ricky Martin

3. Shakira - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown

4. Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J

5. Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna

6. We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix)

7. Yandel - Moviendo Caderas ft. Daddy Yankee

8. Jason Derulo - "Wiggle" feat. Snoop Dogg (Official HD Music Video)

9. Calvin Harris - Summer

10. David Bisbal - Diez Mil Maneras (pseudo)

La lista de vídeos top musicales de este año ha demostrado que este ha sido el año de potentes artistas femeninas, que han ocupado 8 de las 10 primeras posiciones (¡con 2 de Shakira!). Los 10 vídeos musicales del top se han reproducido millones de veces y tienen más de 55 millones de suscriptores.

Top 10 de vídeos musicales (Global)

1. Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J

2. Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona

3. Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna

4. Shakira - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown

5. Jason Derulo - "Wiggle" feat. Snoop Dogg (Official HD Music Video)

6. Iggy Azalea - Fancy (Explicit) ft. Charli XCX

7. Sia - Chandelier (Official Video)

8. Taylor Swift - Shake It Off

9. Meghan Trainor - All About That Bass

10. Nicki Minaj - Anaconda

Este año, las listas de los vídeos top que han marcado tendencia en el mundo son representativas de la gran variedad de vídeos que la gente sube a YouTube, incluyendo experimentos sociales, vídeos de creadores contrastados y de compañías mediáticas tradicionales, bromas y anuncios publicitarios. En conjunto, estos 10 vídeos han tenido cientos de millones de reproducciones y más de 21 millones de suscriptores.

Top 10 de vídeos (Global)

1. Mutant Giant Spider Dog (SA Wardega)

2. Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Ibrahimović, Iniesta & more

3. FIRST KISS de Tatia PIlieva

4. The Voice IT | Serie 2 | Blind 2 | Suor Cristina Scuccia - #TEAMJ-AX

5. iPhone 6 Plus Bend Test

6. Bars & Melody - Simon Cowell's Golden Buzzer act | Britain's Got Talent 2014

7. Budweiser Super Bowl XLVIII Commercial -- "Puppy Love"

8. Devil Baby Attack

9. Goku vs Superman. Epic Rap Battles of History Season 3

10. 10 Hours of Walking in NYC as a Woman

En la lista de tendencias en España nos encontramos con algunos resultados sorprendentes, teniendo en cuenta los rankings de años anteriores. Y es que, en 2014, tres de los diez videos más vistos son de temática infantil. ¿Tendrá esto que ver con la creciente tendencia de las Mother Power 2.0? Habrá que esperar al año que viene para ver si ha sido casualidad o si realmente estos resultados tienen un significado más trascendental. Encontramos también en la lista un tráiler de cine, un viral publicitario, un tutorial DIY, programas de temática musical… una amalgama muy heterogénea si la comparamos con la lista de tendencias del año pasado en nuestro país, en la que se imponían contundentemente los videos musicales.

Top 10 de vídeos (España)

1. Pocoyó - Episodios completos de más de 1 hora en Español para niños PARTE 1

2. Cantajuego Vol 2

3. CINCUENTA SOMBRAS DE GREY – Tráiler Español HD

4. FIRST KISS

5. COMO HACER PULSERA HEXAFISH (6 PINS) ¡CON DOS TENEDORES! SIN TELAR TUTORIAL ESPAÑOL DIY

6. The Voice IT | Serie 2 | Blind 2 | Suor Cristina Scuccia - #TEAMJ-AX

7. Tu Cara Me Suena - Edurne imita a Beyoncé

8. Troll en Chatroulette | THE TROLL IS BACK

9. Peppa Pig Español - Peppa Pig Español Capitulos Completos / 2014 HD

10. "La que has liao pollito" vídeo completo y original. Subido por los padres.

En el ranking de canales más vistos en España hay pocas sorpresas. Los canales de gaming y entretenimiento se llevan otro año más “el gato el agua”, encontrando muchos nombres ya habituales en este listado como elrubiusOMG, HolaSoyGerman, AuronPlay, Wismichu o Willyrex.