Shakira, Britney Spears, Lady Gaga o Katy Perry se unen al Ice Bucket Challenge

La campaña Ice Bucket Challenge, en español desafío del cubo de hielo, iniciada hace unas semanas en Boston recaudar fondos y concienciar sobre la esclerosis lateral amiotrófica es todo un fenómeno. Taylor Swift, Justin Timberlake o Adam Levine de Maroon 5 fueron de los primeros en unirse a esta causa. La cadena ha ido creciendo y también han participado, entre otros, Lady Gaga, Pablo Alborán, Britney Spears, Macklemore o Shakira. Pero todavía faltan más, entre los nominados están: Beyoncé, Kylie Minogue, Pharrell Williams o en el panorama español Dani Martín.

¿En qué consiste el Ice Bucket Challenge? Una persona te nomina y tú tienes 24 horas para cumplir el reto de echarte un cubo de agua helada por encima, donar 10 dólares a la organización y nominar a otras tres personas para que hagan lo mismo.

¿Cómo reaccionan al lanzarse un cubo de agua helada los famosos? Unos gritan mucho, otros menos, algunos aguantan como pueden pero sólo Lady Gaga se queda impasible y no cambia ni el gesto, uno de los mejores Ice Bucket Challenge, Katy Perry tampoco se queda atrás en lo de actuar como si nada hubiese pasado y nomina a Madonna. Foo Fighters aprovecharon para homenajear la película Carrie y hacer, de momento, el más original.

El reto lo puedes hacer solo como Calvin Harris (bueno, acompañado de sus abdominales), que te ayuden como a Jennifer López o Bon Jovi, o ante miles de personas, como Macklemore, Dan Reynolds de Imagine Dragons o Drake que lo hicieron encima del escenario. El músico de country Hunter Hayes involucró a sus seguidores que habían ido hacer cola para el concierto y todos se tiraron un cubo de agua por la cabeza. Solo o acompañado la cuestión es participar y donar para ayudar a las personas con esclerosis lateral amiotrófica





El Ice Bucket Challenge ha llegado también a los miembros de One Direction, el primero en atreverse a sido Niall que además nominó a Louis. Liam ya ha prometido que lo va a hacer. ¿Se animarán también Harry y Zayn?

Muchas personas han criticado que el reto es un desperdicio de agua, por eso Ed Sheeran y Jason Mraz han optado por hacerlo en entornos verdes y aprovechar para regar. Britney Spears por su lado lo hizo cerca de la piscina así que tampoco se desperdició.





El Ice Bucket Challenge también habla español. Shakira, Ricky Martin o Pablo Alborán también se han unido.

El grito de Taylor Swift tras caerle el cubo de agua helada se debió escuchar en unas cuantas manzanas alrededor al igual que el de su amiga Selena Gomez

Pero si alguien dio el do de pecho en los gritos fue Gwen Stefani. La cantante de No Doubt, nominada por Adam Levine de Maroon 5, nos ofreció uno de los mejores momentos ya que incluso grita antes de que su compañero en The Voice, Blake Shelton, le arrojé el cubo encima. Un mal momento pero todo sea por una buena causa.

Entre los más valientes, Demi Lovato aguantó estoicamente cinco cubos y Justin Timberlake aguantó como si nada hubiese pasado el cubo congelado de agua junto a su banda los Tennessee Kids.

Adam Levine de Maroon 5 realizó su Ice Bucket Challenge en un descanso de la grabación de The Voice USA y compartió el momento con Carson Daly, presentador, y Blake Shelton que nominó a sus otros dos compañeros Pharrell Williams y Gwen Stefani.

Un poco congelado pero sin gritar se quedó Justin Bieber que en camiseta de tirantes se lanzó el cubo de agua encima y nominó a Obama y a la presentadora Ellen DeGeneres. Desde la Casa Blanca ya han asegurado que el presidente no se mojará pero que ha hecho una donación a la asociación. ¿Se atreverá la presentadora a unirse al reto?

El fenómeno no para y todavía quedan muchos cantantes y grupos nominados por realizar el reto como Beyoncé, Pharrell Williams, Niall o Harry de One Direction, Ed Sheeran o Chris Martin de Coldplay.