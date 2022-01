Desnuda, embarazada y con estrías: el último y natural posado de Ashley Graham

Sin complejos ni photoshop. Así ha posado la modelo Ashley Graham para su perfil de Instagram, donde lleva ya un tiempo mostrando el avance y desarrollo de su embarazo.

La modelo de 34 años espera la llegada de sus gemelos con el fotógrafo Justin Ervin, con quien se convirtió en madre de su primer hijo, Isaac, en enero de 2020.

La pareja está entusiasmada con la llegada de los nuevos retoños y su amor está más afianzado que nunca. Lo comprobamos en la felicitación que Graham dedicó a su chico hace unos días por su cumpleaños. Te amo más y más cada día que paso contigo como el esposo más amable, paciente y cariñoso del mundo. Gracias por ser el mejor papá para nuestros chicos y por envejecer como un buen vino", escribió junto a una recopilación de fotos caseras.

Sus fotos desnuda y embarazada de 40 semanas son un canto a la belleza, la naturalidad y el poder de la feminidad y la maternidad.

La modelo, que ha demostrado que el mundo de la moda puede romper con los cáñanos establecidos, habló en una entrevista con W Magazine en 2019 de cómo se sintió la primera vez que se dio cuenta de que tenía celulitis, cuando todavía estaba en secundaria.

"Recuerdo haberle dicho a mi mamá, '¿No es desagradable? Es muy feo'. Ella se bajó los pantalones y me dijo, 'Mira, yo también tengo'. Y me impresioné. Ella me miró y giró los ojos. No me dijo que era hermoso o feo. Simplemente no le dio importancia", señaló.