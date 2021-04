El desnudo de Khloe Kardashian para acallar las críticas por una foto filtrada sin consentimiento

A Khloe Kardashian no le ha sentado nada bien que circule por las redes sociales una imagen suya publicada sin consentimiento.

Aunque la celebrity asegura que la foto "es hermosa", el asistente que la difundió no tenía el consentimiento de la protagonista para publicarla y por eso ha pedido que no se comparta.

"La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora, con mala iluminación, o que no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto - y luego compartirlo con el mundo-; debes tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas", escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, poco puede hacer ahora Khloe, ya que una vez difundida, eliminar la imagen del océano de Internet es tan difícil como buscar una aguja en un pajar. Su equipo legal ha mandado un comunicado asegurando que Khloe tiene derecho a pedir que la imagen no se comparta, pero luchar contra la telaraña de la red es más difícil de lo que parece.

"La foto editada en color fue tomada a Khloé durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error de un asistente", aseguraba Tracy Romulus, directora de marketing de KKW Brands, en un comunicado. "Khloe se ve hermosa, pero el propietario de los derechos de autor tiene el derecho de querer que se elimine una imagen que no está destinada a ser publicada", añadía.

Para contrarrestar las críticas que se han vertido sobre su cuerpo a partir de la imagen sin publicar, Kholoe ha publicado un explícito vídeo donde muestra su figura en movimiento.

Aunque parece que Khloe se ve muy poco favorecida en la citada imagen, lo cierto es que muchos de sus seguidores han alabado el envidiable aspecto físico que tiene. Otros, en cambio, han criticado que la influencer tenga la necesidad de eliminar todo lo que escape a su control, un comportamiento que en realidad esconde problemas de autoestima e inseguridad que puede que se haya agravado gracias a las constantes comparaciones con sus hermanas. "Khloe es la hermana gorda", decían algunos usuarios.

"Para aquellos que sienten la presión constante de no sentirse lo suficientemente perfectos, quiero que sepan que los veo y los entiendo", aseguraba Kardashian a sus 136 millones de seguidores, con los que compartió un explícito vídeo en el que muestra su cuerpo frente al espejo sin Photoshop. "Todos los días, mi familia y amigos que me aman me dicen que soy hermosa, pero sé que hay que creerlo desde dentro. Solo hazlo tú y asegúrate de que tu corazón esté feliz", escribió.

A la derecha se puede ver la foto que desató la polémica: