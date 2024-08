El detonante que sirvió para reconciliar a los hermanos Gallagher y resucitar Oasis

Si alguien se hubiese aventurado a afirmar que el regreso de Oasis, una de las bandas de rock británico más importantes de la industria global, se iba a hacer realidad gracias al fútbol, nadie lo hubiese creído.

Pero sí. Así se ha dado. Si es casualidad o no, tendrá que responderlo Liam Gallagher. Era él quien prometía hace un año llamar a su hermano Noell si el Manchester City ganaba la Champions.

El músico se comprometía a poner en marcha la resurrección de Oasis con un mensaje en su cuenta de Twitter días antes de que se disputase la gran final deportiva, que tuvo lugar en el Estadio Olímpico Atatürk el pasado 10 de junio de 2023. Ese día, el Mantercher City se coronó Campeón de Europa ante el Inter de Milán.

"Si el Manchester City gana la Champions League, voy a llamar a mi hermano y reunir a la maldita banda", se aventuraba Liam. Cabe destacar que Wonderwall, el himno más popular de Oasis, se ha convertido en la banda sonora del vestuario del club de Manchester, un tema con el que los jugadores celebran cada victoria del equipo.

La profecía se ha hecho realidad este martes 27 de agosto. Liam y Noell han aparcado sus diferencias y volverán a subirse a los escenarios con la gira Oasis Live 25, que incluye 14 conciertos en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Las entradas salen a la venta este 31 de agosto, a las 9 am hora española. Un día antes verá la luz el disco con el que conmemoran el 30 Aniversario del lanzamiento de Definitely Maybe.

La banda ha compartido un mensaje en sus redes sociales con el que parece que firman la paz después de años de disputas, insultos y altercados violentos.

Las armas se han silenciado.

Las estrellas se han alineado.

La gran espera ha terminado.

Ven a ver.

No será televisado.