El día que Drake invitó a Heidi Klum a salir pero ella prefirió a otro

Cuando Heidi Klum acudió al programa de Ellen DeGeneres el pasado mes de febrero, la presentadora le propuso jugar a eso de "¿a quién preferirias?", para conocer los gustos masculinos de la modelo y hacer así un llamamiento público por si alguno de ellos estaba interesado en tener una cita. El que mejor parado salió de ese ranking fue Joaquín Phoenix, pero Drake también ocupaba los primeros puestos de la lista.

Después de la entrevista, el rapero quiso hablar con la modelo personalmente y consiguió su número para mandarle un sms. Pero la cosa quedó ahí. Casualidades de la vida que la misma tarde de la entrevista, Heidi Klum conoció al que ahora es el "amor de su vida", el cantante del grupo alemán Tokio Hotel, Tom Kaulitz.

"Quien fue a Sevilla, perdió su silla. Me llamó una semana tarde", ha explicado ahora Klum sobre el mensaje que le mandó Drake hace meses. "Alguien que conozco le dio mi número, así que me mandó un mensaje. Yo pensé 'madre mía, ¡esto es muy raro! pero nunca le respondí porque encontré al amor de mi vida", asegura la modelo.

"Fui a una fiesta de cumpleaños y allí estaba él", ha contado Heidi sobre el día que conoció a su pareja. "Llegó un punto en el que no podía ni verle. ¿Sabes cuando alguien te gusta tanto que te pones en plan, 'Madre mía, no puedo mirarle'? Así que me senté a su lado para no tenerle en frente".

Parece que nos quedaremos con las ganas de saber si lo de Heidi Klum y Drake hubiera funcionado. "¿Es que qué le iba a decir? Me dijo que si queRía salir y yo estaba en plan 'No'. Así que es mejor no decir nada, pero me da un poco de vergüenza. Drake, siento no haberte respondido", dijo la modelo entre risas.