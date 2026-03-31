El divertido momento de Rosalía con una fan en su primer concierto en Madrid

Rosalía en el Movistar Arena de Madrid con el 'LUX TOUR' | Europa Press

Rosalía ha aterrizado en Madrid con el LUX TOUR y lo hace después de haber tenido que cancelar su último show en Milán por culpa de una intoxicación alimentaria.

La catalana ha demostrado que estaba más que recuperada de su enfermedad y ha compartido con su público varios momentos especiales, incluido el confesionario con la aparición sorpresa de Soy una Pringada.

Entre los momentos más memorables de la noche destaca su interacción con una fan antes de cantar Sauvignon Blanc. Su nombre es Eugenia y, aparte de pillar desprevenida a Rosalía con un comentario y ganarse el vitoreo de los fans, recibió algo muy especial.

Un momento que no olvidará

Mientras estaba sentada sobre un piano entre canción y canción, Rosalía percibió mucha excitación en la pista, identificando que provenía de una fan. Por ello, Rosalía le preguntó cómo se llamaba, comenzando una interacción que ninguna olvidará.

"¿Sabes por qué no tienes vicios?", preguntó Eugenia. "Porque el vicio eres tú". Evidentemente, todos los fans rieron y aplaudieron, pero Rosalía también quedó perpleja con el comentario, riéndose con su ocurrencia.

"Madre mía, Eugenia, por favor. Eugenia, un besito para ti. Mira, Eugenia, Sauvignon Blanc hoy es para ti", declaró Rosalía, causando la emoción de esta fan mientras empezaba a cantar.