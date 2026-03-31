Rosalía habla de su estado de salud en su primer concierto en Madrid: "Estaba delicadilla"

Rosalía en el Movistar Arena de Madrid con el 'LUX TOUR' | Sharon López

El Movistar Arena volvió a recibir a Rosalía en una noche en la que sus fieles seguidores se congregaron como si la adoración a una diosa se tratase.

Los fans la recibieron en su país de origen con los brazos abiertos, cantando cada letra de principio a fin y vitoreándola con cada momento especial que tuvo la noche, como el confesionario con Soy una pringada.

Y es que la veneración y la exaltación fue mucho mayor después de que Rosalía tuviese que cancelar su último concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria.

"Estoy muy feliz de estar aquí. La verdad es que la semana pasada estaba un poco delicadilla de salud, pero ya estoy mucho mejor", declaró, provocando los gritos y aplausos de sus fans.

Su intoxicación alimentaria

Mientras su show en Milán tenía lugar, los asistentes podían notar que algo no andaba bien con Rosalía, pues, a pesar de hacer gala de su maravillosa calidad vocal, se la veía hacer gestos que delataban su malestar.

Por eso mismo, cuando la cantante estaba interpretando la undécima canción de la noche, decidió dirigirse a su público para indicar que tenía que cancelar el show debido a una intoxicación alimentaria.

"He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo. Perdonad", confesó, visiblemente dolida por tener que parar su actuación.

La cantante tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta el hospital y horas más tarde publicó una historia en Instagram: "Me encuentro mejor. Muchas gracias por todo el amor y la empatía de todos los que estaban allí. Grazie, Milano".

Además, la organización del evento indicó ayer que se procederá a la devolución íntegra de las entradas.

Más de 10 años después

Sin embargo, la cantante de Magnolias no solo se refirió a su enfermedad, sino que también quiso echar la vista atrás sobre sus actuaciones previas en Madrid, mostrándose muy emocionada al hacerlo.

"Me encanta haber vuelto aquí y, si lo pienso, hace más de una década que vengo viniendo aquí a Madrid, y es una ciudad que quiero mucho y de la que tengo muchos recuerdos", comenzó diciendo sobre la capital, donde no actuaba desde hacía cuatro años.

Además, quiso mirar hacia el pasado y remontarse a cuando actuó en Casa Patas, un tablao flamenco que cerró en 2020 y en el que Rosalía sintió "el duende como en ningún otro lugar".

"Quién me iba a decir a mí que una década más tarde estaría yo aquí llenando este estadio. Las vueltas que da la vida, es muy fuerte", confesó la artista, visiblemente emocionada.

Antes de ponerse a cantar Mio Cristo, la artista quiso expresar también cómo se sentía con respecto al cariño que recibe de sus fans: "Me siento muy agradecida de poder hacer esto y poder compartirlo con vosotros".