Soy una pringada se confiesa por sorpresa en el primer concierto de Rosalía en Madrid

Rosalía ha deslumbrado como la estrella que es en su primera noche en el Movistar Arena de Madrid. La artista ha dejado atrás sus problemas de salud y ha disfrutado a lo grande con el LUX TOUR en la capital española.

Los saludos a sus fans madrileños no han faltado, tampoco su agradecimiento. Pero los toques de comedia también han formado parte del show. Y un claro ejemplo que ha sido sin duda la gran sorpresa de la noche ha sido la aparición estelar de Soy una pringada.

La creadora de contenido ha sido la protagonista de ya clásico confesionario que introduce la actuación de La Perla. Así, la influencer ha mostrado su conexión con la catalana y se ha prestado a contar una turbia experiencia amorosa con un hombre.

"Se quitó la camiseta y me dijo: 'Chúpame los pezones que no siento nada'", ha empezado sin más dilación Esty Quesada. Así, ha narrado ese tormentoso romance, que pasaba por un "acoso psicológico" para que se hiciera una prueba de fertilidad. Después de repetirle que era el amor de su vida, acabo diciéndole que la veía como una amiga

Un gran aplauso ha cerrado este encuentro tan fortuito, que ha hecho única la primera noche de Rosalía en Madrid.