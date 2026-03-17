Doja Cat revela que tiene Trastorno Límite de la Personalidad y opina sobre Chappell Roan: "Que le den a los paparazzis"

En la era de las redes sociales, se ha vuelto muy común que los famosos se posicionen sobre temas de actualidad o compartan cuestiones sobre su vida privada, humanizándose más su persona y acercándose así a sus fans.

Este es el caso de Doja Cat, quien acostumbra a usar sus redes sociales como una ventana a sus pensamientos y opiniones, como ya hizo con respecto a la polémica de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet.

Esta vez ha querido mostrarse vulnerable sobre su salud mental, pero también ha opinado sobre el enfrentamiento que tuvo Chappell Roan con unos paparazzis y revendedores de autógrafos.

Su lucha por su salud mental

, a fingir que no me gustan cosas que me gustan, a parecer que todo está bien y lo solucionaré", comenzaba diciendo la cantante deen su publicación de TikTok.

Y es que la cantante se ha abierto en canal y ha hecho una confesión muy importante a sus seguidores: "Ahora estoy luchando contra el TLP (Trastorno Límite de la Personalidad). No sé desde hace cuánto he estado. Probablemente desde siempre".

"Es una condición agonizante, curable, gracias a Dios. Llevo en terapia muchos años y estoy tan aliviada y tan orgullosa de mí misma, de todo lo que he logrado hasta ahora", contaba desde su cama, a la par que confesaba que a veces sigue cometiendo errores.

Defendiendo a Chappel Roan

La cantante ha querido aprovechar este escaparate para hablar sobre el enfrentamiento que tuvo Chapell Roan con unos fotógrafos y revendedores que la estaban acosando: "Me encanta que lo haga. Me encanta que pueda estar incómoda cómodamente frente a la gente y protegerse a sí misma y ser honesta".

"He tenido que aprender cómo ser honesta conmigo misma. Me he mentido durante años, durante casi toda mi vida, y verla allí...Me encanta, me encanta que lo haga sin herir a nadie. No ha herido a nadie siendo ella misma y eso muestra que puedo ser yo misma y ser como: 'Que le den a los paparazzi'. Es la mejor forma de ser, porque... ¡Que le den a los paparazzi!", confiesa sobre este acto de valentía, el cual le ha inspirado a ser también ella.

Fans o revendedores de autógrafos

Sin embargo, Doja Cat no solo ha hablado sobre los fotógrafos, sino sobre ciertas personas que se hacen pasar por fans y aparecen por todas partes para que les firmes algo.

"Los revendedores son personas que se presentan, fingen ser fans y piden autógrafos. No es un trabajo honesto y es difícil de respetar", declaraba sobre estas personas que aparecen allí donde van los artistas.

Este fenómeno hace lucir a muchos artistas como personas ingratas con sus fans, pero según la cantante, esto no es así, aunque haya veces que simplemente no puedan atender a sus seguidores por falta de tiempo.

Sin embargo, se ha mostrado comprensiva con la posible situación económica de estas personas: "La cosa es que estas personas podrían necesitar el dinero [...], y es similar a cuando hay personas que samplean mi música y la ponen en Spotify y no tendrían tantas visitas, pero les pagarán y les dejo hacerlo".

"La cosa es que si no estoy de humor, no tengo por qué, y eso está bien si no quiero", confesaba con cierto alivio, a pesar de que haya personas que no entiendan la negativa de los artistas al negarse a determinadas cosas y califiquen a estos de egoístas o avariciosos.

Para finalizar su discurso, se ha lanzado un mensaje a sí misma, alabando la actitud de su compañera de profesión: "Me encantaría tener esa actitud y la tendré, con suerte, en un futuro".