Doja Cat, sobre los hombres bisexuales: "No tengo problema si mi novio es un poco afeminado"

Doja Cat es bien conocida por su irreverencia, y así lo está demostrando una vez más durante la promoción de su nuevo álbum, Vie, que vio la luz el pasado 26 de septiembre con canciones como Jealous Type.

En su reciente entrevista para Interview Magazine, la artista estadounidense de 29 años se confiesa emocional y sensualmente al desvelar que no le importa si un hombre suena o actúa "un poco gay". "Me encantan los hombres bisexuales. Si mi novio es un poco afeminado, no tengo problema. Creo que debe haber un equilibrio y necesito conectar con ellos de alguna manera espiritual", dice.

"Me encantan los hombres bisexuales"

A un nivel más romántico y sentimental, Doja Cat defiende que cada persona tiene que amarse "para poder amar a alguien más". "Creo que estamos programados para sentirnos de cierta manera desde la infancia, y hay cosas que impiden el amor incondicional. Y si no encontramos o identificamos las cosas que nos ayudan a superar esos problemas o esos obstáculos, entonces no podemos dar amor incondicional", comenta.

En otros momentos de la entrevista, la cantante asegura que le devolvería la vida "un hombre medianamente feo con encanto" y que le encantaría compartir un cigarrillo con Dita Von Teese, modelo y actriz estadounidense.

El amor, tema central de su nuevo disco

Las recientes confesiones de Doja Cat van en línea con la temática de su nuevo disco, Vie. "Enamorarse es poner la confianza en tus manos y en las de los demás", decía la artista para presentar la portada del álbum. "El paracaídas amarillo representa la curiosidad, la felicidad y la aventura. Te lleva volando hacia nuevas experiencias y paisajes, un salto de fe sin límites".

Y añadía: "El árbol representa la vida y la sabiduría. Te da una sensación de seguridad entre sus ramas, pero el dolor de la caída te enseña que esos rasguños pueden sanar. No tienes que tocar el suelo. El amor crece hacia arriba, pero lo más importante es que crece hacia abajo. Son las raíces las que te mantienen firme".