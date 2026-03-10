Chappell Roan se enfrenta a fotógrafos y fans: "Están ignorando mis límites por completo"

La fama, sobre todo en el caso de artistas con grandes éxitos mundiales, en ocasiones se vuelve un arma de doble filo.

Este ha sido el caso de Chappell Roan, cantante de éxitos como Pink Pony Club, Good Luck Babe! o The Subway, quien esta semana ha sido abordada por un grupo de paparazzis, fans y personas conocidas como "cazadores de autógrafos".

"Estas son todas las personas que están ignorando por completo mis límites", expresó la artista mientras se grababa a sí misma y apuntaba a las personas que la rodeaban.

Sin embargo, lo que se ha hecho viral es un vídeo de una de las personas que la estaban rodeando y a raíz del cual ha despertado la polémica sobre si los artistas deberían tragar sin rechistar con estas situaciones como consecuencia de su éxito.

El estallido de Chappell Roan

La cantante se encontraba de camino a una cena en París, lugar donde está teniendo lugar la Semana de la Moda, cuando un grupo de personas la abordó a la salida de un coche.

"Solo intento ir a cenar y les he pedido varias veces que se alejen de mí", expresaba. Además, en el vídeo señala a un supuesto fan. o un cazador de autógrafos, que estaba siendo especialmente molesto: "A esta persona le he pedido varias veces que se vaya, y no lo hace. Se tapan la cara porque les da vergüenza".

A pesar de sus palabras, esta persona continuó pidiéndole que le firmara uno de sus discos, haciéndose más palpable la deshumanización de la artista: "Les pido amablemente que me dejen en paz y dejen de seguirme y acosarme. No, no voy a firmar. Así es, por si se preguntaban cómo es".

Noah Kahan defiende su reacción

El cantante Noah Kahan ha sido una de las muchas personas que han salido a defenderla en redes: "Quizás deberían simplemente, no sé... ¿Dejarla en paz?".

Además, ha querido lanzar una crítica a aquellas personas que se hacen llamar sus seguidores, pero no muestran respeto hacia la artista: "Esas personas que dicen 'Soy un gran fan', siguiéndola a todas partes, son revendedores (de autógrafos) y son tan malos como los paparazzi. Que les den a todos ".

Un problema que viene de lejos

Sin embargo, no es la primera vez que Chappell Roan expresa su molestia con los comportamientos de algunas personas sobre ella, sino que en 2024 también señaló el "comportamiento depredador" y el "acoso" que en ocasiones tienen algunos fans.

Además, en ese mismo año, tuvo un momento tenso con un paparazzi en la alfombra roja de los VMAs donde un fotógrafo le gritó "¡Cállate la puta boca!", a lo cual ella le respondió "¡Cállate la puta boca, tú!"

Durante la alfombra roja del estreno de la película Olivia Rodrigo: Guts World Tour, también confrontó a un fotógrafo que le habló mal en los premios Grammy. "Me gritaste en una fiesta de los Grammy. Lo recuerdo. Fuiste muy grosero conmigo. Y merezco una disculpa por eso... Tienes que disculparte conmigo", le expresó sin miramientos.