Doja Cat responde a Timothée Chalamet para defender el ballet y la ópera

Quién le diría a Timothée Chalamet, uno de los favoritos para hacerse con el Premio Óscar a Mejor actor principal por su papel protagonista en Marty Supreme, que se convertiría en una de las figuras más odiadas en las redes estos últimos días.

Y es que el actor participó el pasado 22 de febrero en un evento llamado Timothée Chalamet and Matthew McConaughey: A CNN & Variety Town Hall Event, en el cual charlaba junto al actor principal de películas como Interestellar.

Sin embargo, lo que podría haberse quedado como una charla sobre la industria del cine en la actualidad y la proyección de las carreras actorales de ambos artistas, desencadenó unas declaraciones muy poco acertadas por parte de Timothée.

"No quiero estar trabajando en ballet u ópera o cosas donde es como, 'Oye, mantengamos esto vivo', aunque en realidad ya a nadie le importa esto", dijo el actor entre risas. Sin embargo, en el mismo momento parece que intentó arreglarlo: "Todo el respeto para la gente del ballet y de la ópera que está ahí fuera".

Durante unos días, sus palabras no parecieron tener demasiada repercusión, al menos hasta el 6 de marzo, cuando el clip donde se expresaba de esta forma se hizo viral, desatando el enfado de óperas, compañías de danza, cantantes y actores.

Entre estas personas se encuentra la cantante Doja Cat, la cual publicó el día de ayer un vídeo recién salida de la ducha en el que sale en defensa del ballet y la ópera y le lanza un pequeño dardo al actor.

Las palabras de Doja Cat

"La ópera tiene 400 años de antigüedad, el ballet 500 años", comenzaba señalando la cantante de Woman con una toalla en el cuerpo y un gorro recogiendo su cabello.

"Timothée Chalamet tuvo el valor de decir en cámara que a nadie le importa", recordaba, dejando claro sobre quién estaba hablando. "Estoy segura de que puedes entrar a un teatro de ópera ahora mismo y los asientos estarán llenos y nadie estará diciendo nada mientras la función está ocurriendo, porque todos tienen ese nivel de respeto".

Además, quiso alabar la labor que hacen los bailarenes: "La gente acude allí cada día, al estudio de baile. Los bailarines aparecen a las 6 am o a las 8 am. Se rompen y sangran cada día porque tienen respeto por ello".

"No importa si la industria está pasando por un mal momento, porque muchas industrias pasan por un mal momento", señalaba Doja Cat, recordando que la industria de la música y de la actuación también han pasado y pueden volver a pasar por ahí.

Por último, le ha lanzado un dardo al explicarle cómo funcionan estos espectáculos, dejándole claro qué es lo que debería hacer sobre este tema: "Apareces con un outfit bonito, te sienta y te callas. Es la etiqueta normalmente en estas cosas. Quizás deberías aprender algunas cosas sobre eso".

Desde luego, no importa si Timothée Chalamet acaba ganando o no el Óscar —pues quizás acabe perdiéndolo tras esta polémica—, pero lo cierto es que todo esto le ha afectado en su imagen e inevitablemente en su popularidad, por lo que no sería raro que en unos días le veamos posicionarse al respecto.