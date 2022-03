Dolly Parton dice "no" al Salón de la Fama del Rock and Roll

Te interesa Dolly Parton recrea su icónica portada de Playboy 43 años después

Dolly Parton ha anunciado en sus redes que rechaza su nominación para formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

La cantante, que había sido nominada en febrero junto a otros artistas como Eminem o el grupo Judas Priest, se ha pronunciado así en sus cuentas personales: "Siento que no me he ganado ese derecho. De verdad que no quiero que los votos se dividan por mi culpa".

Lo extraño es que la decisión de la popular cantante ha llegado más de un mes después de que las votaciones populares comenzaran. En cualquier caso, la compositora ha agradecido el reconocimiento y espera que "estén dispuestos a considerarme más adelante, si en algún momento lo merezco".

Mientras tanto, la artista continúa concentrada en su disco más rocanrolero, al que también hace alusión en el comunicado: "Mi marido es un fanático del Rock and Roll y siempre me ha animado a hacer un disco. Les deseo buena suerte a todos los nominados y gracias de nuevo por el cumplido",.

La votación seguirá abierta hasta el 29 de abril en la página oficial. La lista completa de los nominados de 2022 para el Salón de la Fama del Rock and Roll es esta: