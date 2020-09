La dolorosa pérdida de Soraya el día de su cumpleaños: "Como tú deseabas, te cantaré en tu funeral"

Soraya Arnelas ha cumplido 38 años en un día muy triste para ella, ya que ha fallecido su amigo Pablo. Así lo ha explicado la artista a través de sus redes sociales, donde también ahí ha querido despedir a su ser querido:

"Así es la vida .. el mismo día de mi cumple te nos vas amigo Pablo. Y una parte de nosotros contigo", empezaba escribiendo en la publicación en la que aparece su amigo posando sonriente apoyado en una mesa.

"Que maravilloso ser . Que lucha de 17 años contra ese corazón que ayer te dejaba marchar . Te vamos a echar de menos SIEMPRE ! Hoy como tú deseabas te cantaré en tu funeral, te vamos a despedir como te mereces. ♥️ Pablo, gracias amigo", finalizaba asegurando que iba a cumplir el deseo de su amigo.

Pero a pesar de esta terrible noticia, Soraya tiene motivos para seguir sonriendo. En sus publicaciones anteriores, la artista aparecía impresionante con un vestido verde, donde ha explicado por qué ha escogido este color: "Muchísimas GRACIAS a todos por vuestras felicitaciones!!!! Me siento muy querida! 38 años en este 13 se septiembre! Al final me he rendido al verde esmeralda , al verde esperanza para recibir este nueva etapa 💚 Gracias a todos por compartir vuestro día a día conmigo! Somos un gran equipo !! OS QUIERO ♥️"

En la siguiente publicación, aparecía junto a su hija Manuela soplando las velas con un look mucho más desenfadado, con una camiseta de Bambi.

Soraya no es la única famosa que ha utilizado recientemente las redes sociales para despedir un ser querido. El pasado 7 de septiembre Aitana despedía a su abuelo junto a unas preciosas imágenes en blanco y negro que contrastaban con la de un colorido cielo.