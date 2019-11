El doloroso 'tratamiento vampiro' se vuelve a poner de moda entre las famosas

Ya lo dijo Kim Kardashian en 2018. El 'Vampire Facial' es una tortura. La celebrity se lo hizo en el año 2013, pero no fue hasta años después cuando aseguró no volvería hacérselo porque fue "muy doloroso". Eso sí, KimKar seguía manteniendo que el tratamiento tenía "beneficios para la piel" pero realmente no existe ninguna demostración científica que lo confirme.

El Vampire Facial consiste en ''extraer la sangre y centrifugar para separar el plasma de los glóbulos rojos y, tras realizar las microperforaciones, se inyecta el plasma en la piel para que esta luzca más fresca y jugosa''. Eso fue lo que contó la influencer Gala González hace un tiempo en su canal de Youtube, donde compartió un vídeo sobre su experiencia con el tratamiento. Lo definió también como una "auténtica tortura", pero termina asegurando que a posteriori notó buenos beneficios y resultados.

Tamara Gorro es la última de las celebrities que se ha sometido a este tratamiento, aunque con un grado de intensidad más bajo. De momento ha compartido algunas imágenes en su cuenta de Instagram, pero seguro que también comparte el resultado final.