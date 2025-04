Qué relación tienen Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo

Nadie esperaba que fuera de esta manera, pero Cayetana Guillén Cuervo ha sido la encargada de confirmar la bomba que todos esperaban. Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh 17 años después.

Los rumores sonaban muy fuertes desde que la cantante guipuzcoana apareció por sorpresa para cantar junto a Karol G el pasado mes de julio en el Santiago Bernabéu de Madrid, pero hasta ahora todo eran exclusivas e informaciones veladas que se hicieron más fuertes con la salida de Leire Martínez de la banda a finales de 2024.

David Insua y Odi OMalley fueron de los pocos periodistas que se atrevieron a dar una información que ahora se confirma de la mano de una de las grandes amigas de la cantante, Cayetana Guillén Cuervo. Lo hacía en la alfombra roja de la III edición de los Premios Talía de la Academia de Artes Escénicas con estas palabras: "Yo lo sabía desde hace tiempo. Ella está muy ilusionada y muy agradecida".

Aunque ni la propia vocalista y los miembros de la banda se han pronunciado al respecto ni lo han confirmado de manera oficial, todo apunta a que se trata de una información real.

Amaia y Cayetana Guillén Cuervo son amigas desde hace más de dos décadas. Se conocieron gracias a amigos en común y círculos sociales que compartían. Tanto es así que Amaia es madrina del hijo que la actriz tiene con su marido, el fotógrafo Omar Ayyashi. Leo ya ha cumplido los 19 años y puede presumir de tener como valedora a una de las cantantes más icónicas del pop español.

No es ningún secreto que la cantante y la actriz tienen una relación muy estrecha. Cuando se conoció el ingreso de Amaia en una clínica de Guipúzcoa para tratar sus problemas de salud mental, ella fue la encargada de dar el parte e ir actualizando los avances de la artista. "Se va a recuperar seguro porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil estar siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí", ha dicho ante los micrófonos de Europa Press.