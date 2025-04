Cayetana Guillén Cuervo se disculpa por desvelar la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Las declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo ante la prensa, desvelando que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh tenían entre sus planes el regreso de la vocalista original del grupo a la formación, han sido una de las grandes noticias musicales de la semana.

Una confirmación de primera mano ya que es una de las amigas más cercanas de la cantante desde hace muchos años y sobre la que indicó que era conocedora desde hace meses. "Lo sé desde hace mucho, pero no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Ella me pidió que por favor no se lo dijera a nadie y yo no se lo dije a nadie. No se lo conté a nadie, a nadie", explicó a los periodistas, dando por hecho que se había producido un pronunciamiento oficial por parte de los implicados.

Sin embargo y a pesar de los múltiples rumores que han apuntado a la composición de un disco conmemorativo de la banda, con nuevas versiones de los clásicos y alguna canción inédita, aún no se había llevado ninguna declaración oficial por parte de Amaia Montero o el resto de componentes de La Oreja de Van Gogh.

Una circunstancia que ha llevado a Cayetana Guillén Cuervo a publicar un comunicado oficial en su perfil oficial de Instagram ante el revuelo generado por sus palabras. "Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que he podido generar. Nada más lejos de mi intención", comienza el texto publicado en stories.

"Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo", ha indicado la actriz, añadiendo que su revelación se ha producido "desde la inocencia, la ilusión y el amor".

"Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón", ha concluido Cayetana Guillén Cuervo.