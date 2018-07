El dulce 26 cumpleaños de Selena Gomez, que ni Taylor Swift quiso perderse (aunque no pudiera asistir)

Empezó a trabajar en televisión cuando solo tenía 7 años, dando vida a la pequeña Gianna en la serie infantil 'Barney & Friends', de donde dio el salto para convertirse en una habitual de Disney Channel. En 2007 se metió en la piel de Álex Russo para protagonizar ‘Los Magos de Waverly Place’, y con tan solo 15 ya estaba inmersa en un proyecto que llegó a ganar tres Premios Emmy.

UNA CARRERA DE ÉXITOS

Actriz, cantante, productora, diseñadora de moda e influencer, Selena Gómez no para ni un momento, y le gustan los retos. Es productora de la exitosa serie de Netflix 'Por 13 razones' (13 Reasons Why), y una de los personajes más influyentes de Instagram, con 139 millones de seguidores.

UNA VIDA LLENA DE ANTIBAJOS

Pero no todo ha sido un camino de rosas para Selena, que de pequeña sufrió 'bullying' en el colegio, y en el amor no ha acabado de tener suerte. Su romance con Justin Bieber es una montaña rusa que comenzó en 2011, con una relación que se prolongó –entre rupturas- hasta el 2015, y cuando todo apuntaba a que nunca volverían a estar juntos, ya que la actriz empezó una relación con el también cantante The Weeknd, tras su ruptura en 2017, Selena y Justin se dieron otra oportunidad que terminó poco después y –ahora sí parece- para siempre. Ya que apenas unos meses después, Justin ha anunciado su compromiso de boda con la modelo Hailey Baldwin, la cantante parece disfrutar de un tiempo tranquilo sin pareja estable.

Además, salud le ha jugado alguna mala pasada. La joven estrella ha padecido depresión y hace unos años le diagnosticaron lupus y desde entonces lucha contra esta enfermedad, que el 14 de septiembre de 2017 le llevó a someterse a un trasplante de riñón, gracias a la donación de su amiga Francia Raisa.

UN CUMPLEAÑOS MUY DULCE

Pero en la vida de Selena también hay momentos muy dulces, entre amigos y familia, y así ha sido su último cumpleaños. En él no ha faltado su gran amiga Taylor Swift, que a pesar de no poder asistir físicamente por motivos de agenda, no ha dejado a su “bestie” sin su tarta, en la que podíamos leer "Gomez o Go Home (vete a casa)" y un corazón con el número 26 en él.

Además, en la publicación en Instagram, escribía: “¿Dejaré que la distancia me impida celebrar el cumpleaños de mi mejor amiga?”, y añadía: “Es decir, podría pero ¿por qué iba a querer hacerlo?”.

Taylor Swift envía una tarta a Selena Gomez por su cumpleaños / Instagram/Taylor Swift

Pero no solo Taylor quiso darle una dulce sorpresa a su amiguísima, ya que un día antes se fue a ver el concierto de Grace VanderWaal -que actuaba como telonera de Imagine Dragons- junto a otras amigas, que le sorprendieron con pastelitos personalizados en el camerino.

"Un FELIZ CUMPLEAÑOS gigante HOY PARA SELENA !!!!!!!!!! Gracias por todo, espero que tengas el mejor día bebegurllllllll", decía la publicación.

Selena Gómez celebra su 26 cumpleaños con la estela de su recién estrenado videoclip 'Back to You', para la segunda temporada de la serie de la que es productora, ‘Por 13 razones’, en la que muchos encuentran paralelismos con su historia con Justin Bieber. Sea como fuere, #HappyBrithdaySelena ¡y sigue publicando tan buena música!