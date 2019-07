La dura confesión de Miguel Herrán: "Podría llenar mi vacío con likes, pero hoy he decidido regalaros una parte sincera de mi"

Miguel Herrán está pasando uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Forma parte de dos de las series más exitosas de Netflix, pero no se siente de la misma forma en su vida personal. El actor se considera una persona muy natural y así es como quiere demostrárselo a sus seguidores. El actor asegura que no es todo es tan bonito como lo pintan en las redes, por lo que ha decidido mostrar también su parte más sentimental. No sabe por qué pero 'se siente vacío', y ha publicado un vídeo llorando.

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar a esta máquina de mentir que es Intagram" decía el actor de La Casa de Papel.

En la publicación no dice nada, únicamente expresa sus sentimientos. "Podría inflar mi ego y llenar mi vacío de likes... pero hoy no! Hoy he decidido regalador una parte sincera de mi.. no voy a entrar en detalle de lo que es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo se. Pero esto de aquí soy yo. Si filtros, sin edulcorante y sin mentiras". Sus seguidores y parte de sus compañeros no han dudado en darle su máximo apoyo, pues el actor no debe estar pasando por un momento nada fácil. "Un abrazo cargado de fortaleza" le dice uno de sus seguidores.

Paula Echevarria también se ha querido unir a los mensajes de apoyo con un "Y a quien no le haya pasado nunca que tire la primera piedra... Ánimo bombón que nunca llovió que no parase" o incluso sus compañeros de la serie universitaria que tanto está en boca de todos "Te quiero, pequeño" le decía Esther (Carla en Élite) o "te abrazo, amigo" comentaba Álvaro Morte, el profesor.