La dura infancia de Omar Montes: víctima de acoso escolar y marcado por la pobreza durante años

Omar Montes acumula más de un millón de seguidores de Instagram y casi nueve millones de oyentes en Spotify. Es uno de los artistas urbanos del momento, llegando a colaborar con estrellas como Nicky Jam, Quevedo, C. Tangana, Ana Mena o Bad Gyal.

Se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera musical, aunque para llegar a ello ha necesitado años de mucho trabajo y superar las adversidades que se le han presentado, especialmente durante su infancia y adolescencia. El madrileño procedía de una familia trabajadora de pocos recursos y se enfrentó en varias ocasiones a la pobreza extrema.

En una charla con Paz Padilla en 2023, el intérprete de Alocao confesó que había vivido durante sus primeros años en una chabola en un barrio "complicado" con sus abuelos y su madre. Tenían tan poco dinero que lo bañaban en un barreño en el patio a la vista de todo el mundo: "Yo tenía mi barreñito azul en el que me bañaban en el patio y me veían todos los niños".

Su madre fue quien peor lo pasó al saber que tenía un hijo bajo su responsabilidad: "A veces, si por ejemplo comías, no cenabas. Mi madre se ha vuelto loca pidiendo ayuda, otra cosa es que no la ayudaran todo lo que necesitaba, puesto que hay mucha gente necesitada y más en aquellos barrios".

A los años, derribaron las chabolas y les dieron un piso en Carabanchel.

Omar Montes ha hablado recientemente en La Vanguardia sobre cómo ha pasado en los últimos años de derrochar mucho a ser más discreto con el dinero que gana. Él mismo ha aclarado que durante su infancia, veía a raperos y reggaetoneros "cargados de oro, relojes caros, coches de la hostia" y lo envidiaba.

Ahora ha cambiado de opinión: "Lo que mola de verdad es que quites a tu madre de fregar escaleras. A mí ahora tener un Ferrari no me llena, pero cuando veo que mi madre no trabaja y puede vestir bien, comer, ir al cine… eso me llena más que cualquier cosa. Ahora mismo el oro y los Rolex, es que ya ni me los pongo, de verdad. Salgo a la calle con lo primero que pillo del armario. Le doy valor a otras cosas".

Omar Montes fue víctima de acoso escolar

Otro de los temas duros durante su infancia fue el acoso escolar que sufrió de pequeño. En la anterior charla citada con Paz Padilla, destacó que al haber sido "gordo, gitano y moro", había sufrido mucho porque "lo tenía todo para ser víctima de bullying".

Y contó uno de los episodios: "Estaban jugando a la pelota y de repente un muchacho cogió mi pelota y me la tiró al cementerio. Estaba subiendo la tapia del cementerio y cuando estaba a punto de saltar, un muchacho me empujó y caí de boca. Casi me mato, me quedé inconsciente diez minutos. Mi madre y mi abuela llorando hasta que me encontraron".

"Hay que plantarle cara al agresor y cortarle el rollo. No es de chivato que pidas ayuda. En los barrios dicen que si pides ayuda eres un chivato, pero no es así. Pedir ayuda no es de cobardes", zanjó el madrileño.