El duro testimonio de Mara Wilson, protagonista de 'Matilda': "Me sexualizaron cuando era niña"

La dura historia de Britney Spears que ha salido a luz tras la emisión del documental 'Framing Britney Spears' está a animando a muchas de las mujeres que se hicieron famosas en la niñez a contar su propia historia.

La última en sumarse a la denuncia ha sido Mara Wilson, conocida por películas como 'Matilda' o 'Sra. Doubtfire'. La actriz ha escrito en The New York Times cómo fue su pasado y cómo fue tratada por la industria cinematográfica cuando era solo una niña.

Wilson encuentra muchas similitudes en episodios de su pasado y los hechos recogidos en 'Framing Britney Spears'. "Hay muchos momentos en la vida de Britney Spears que me resultan familiares. A ambas nos hicieron muñecas con nuestra cara, ambas tuvimos que sufrir a amigos cercanos y novios contando nuestros secretos, y ambas tuvimos que aguantar a hombres adultos haciendo comentarios sobre nuestro cuerpo".

La actriz continúa su reflexión y añade en su texto que lleva por título 'Las mentiras que Hollywood te cuenta sobre las niñas pequeñas': "Aunque mi vida fue más fácil no solo porque nunca fui tan famosa como ella, sino porque a diferencia de lo que le ocurrió a Britney, mi familia siempre me apoyó. También sabía que ellos guardaban el dinero que estaba ganando, pero para que yo lo usara. Y si necesitaba escapar del ojo público, podía desaparecer sin que nadie me persiguiera".

Mara Wilson / Sony Pictures

"MUCHAS ACTRICES ABRAZABAN LA SEXUALIDAD"

A sus 33 años, Mara Wilson explica que "En aquella época vi a muchas actrices y cantantes adolescentes abrazar la sexualidad como un rito de iniciación, apareciendo en las portadas de revistas de chicos o en vídeos musicales provocativos. Yo decidí que esa nunca sería yo. Aunque tampoco sirvió de nada porque de todos modos ya me habían sexualizado y lo odiaba".

Por suerte para Wilson, sus padres intentaron protegerla de esa "sexualización", aunque no alcanzaron su objetivo. "Casi todas las películas en las que actué eran de tono familiar. Nunca enseñé nada más allá que un vestido con el largo por las rodillas. Esto era totalmente intencionado: mis padres pensaban que así estaría a salvo. Pero no funcionó".

Son varias las entrevistas que Mara Wilson tuvo que asumir en su infancia en las que se vio obligada a responder algunas preguntas poco apropiadas para una niña de su edad. "La gente me preguntaba '¿Tienes novio?' en entrevistas desde que tenía 6 años. Los reporteros me preguntaban que quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar a una prostituta".

"Me parecía bonito cuando un niño de diez años me escribía diciéndome que estaba enamorado de mí, pero no cuando lo hacía un señor de cincuenta años. Incluso antes de que cumpliera 12, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y me habían incluido con Photoshop en pornografía infantil. Todas esas veces, me sentí avergonzada", se lamenta.

NUEVA ETAPA EN HOLLYWOOD

La actriz celebra que las cosas estén cambiando, que se esté dando voz a artistas como Britney que vivieron un infierno en ciertas etapas de su vida. "Hollywood ha decidido abordar por fin el acoso, pero yo nunca fui acosada sexualmente en un set de filmación. Mi acoso sexual siempre llegó a manos de los medios de comunicación y del público".

"La forma en que la gente hablaba de Britney Spears me aterrorizaba entonces y también lo hace ahora. Su historia es un ejemplo sorprendente de un fenómeno del que he sido testigo durante años: nuestra cultura edifica a estas chicas solo para destruirlas. Afortunadamente, la gente se está dando cuenta de lo que le hicimos y comienza a disculparse con ella. Pero seguimos viviendo con las cicatrices".

