Ed Sheeran cumple 28 años, ¡felicidades!

Edward Christopher Sheeran, conocido mundialmente como Ed Sheeran, nació el 17 de febrero de 1991 en Halifax, West Yorkshire (Inglaterra).

Comenzó a cantar cuando era un niño, actuaba en la iglesia a la que asistía y empezó a tocar la guitarra. A los 16 años, Ed decidió abandonar los estudios para mudarse a Londres y conseguir el sueño de trabajar en la música.

A principios del año 2011 y sin ningún tipo de contrato discográfico, Sheeran lanzó de forma independiente un EP, 'No. 5 Collaborations Project'. Su trabajo llegó a las manos de Elton John, quien lo puso en contacto con el sello Asylum Records y firmó un acuerdo para hacer su debut oficialmente con el álbum '+', que contenía la canción The A Team, nominada al Grammy.

Este trabajo le llevó a lo más alto de las listas de ventas en Reino Unido, convirtiéndolo en el telonero de Taylor Swift y ganando los galardones de Artista Revelación Británico y Solista Británico Masculino en los Brit Awards.

Pero el éxito también le llegó con '×', su segundo álbum que contenía la canción Thinking Out Loud . Ed Sheeran triunfó todavía más y consiguió ser el segundo disco más vendidos en todo el mundo en 2015.

Sin embargo, el artista superó sus anteriores logros con el álbum '÷', con el que se posicionó como el más vendido en todo el mundo en 2017.

Por otra parte, Ed Sheeran también ha mostrado sus habilidades para interpretar y, ha aparecido en 'The Bastard Executioner', 'Home and Away' y en la exitosa serie 'Juego de Tronos'.