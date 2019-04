Emily Ratajkowski se convierte en 'la conejita' de Pascua más sexy

Emily Ratajkowski ha celebrado la Pascua con el disfraz más atrevido: un look de conejita que no pasaría desapercibido ni en una fiesta Playboy ni en en Instagram, donde acumula ya más de 900.000 'me gusta'.

Celebrities de todo el han aprovechado estos días para juntarse a comer y celebrar en familia, además de disfrutar de grandes pasteles o monas de Pascua. Uno de los mejores (y más atrevidos) outfits lo ha lucido la modelo, que presume de cuerpo de infarto ante sus 22 millones de seguidores.

El pasado mes de diciembre, la joven dio unas declaraciones a Vogue Australia en las que respondía a los que cuestionaban su papel como mujer por sus sugerentes fotografías. "No me importa si al ponerme un crop top me convierto en patriarcado, porque me hace sentir bien conmigo misma, y eso no debería limitarme", explicaba, mientras aseguraba que "hacer reglas sobre cómo debería lucir o vestirse una feminista es una locura para mi". ¡Bravo, Emily!

Orejitas, cinturón faja de cuero negro, conjunto lencero blanco y melena rosa palo... Sin duda, un look espectacular.