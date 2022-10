Emily Ratajkowski se declara bisexual en mitad de los rumores de relación con Brad Pitt

El 11 de octubre se celebra el Coming Out Day, o lo que es lo mismo, El día para salir del armario. Se trata de una fecha para concienciar sobre los derechos humanos de personas LGBTIQA empezando por el principio más básico: reconocer su orientación e identidad sexual frente a familia y personas cercanas.

Por este motivo, algunos rostros conocidos han aprovechado una fecha tan señalada para hacer pública su identidad de género e identidad sexual. El caso que más está dando que hablar es el de Madonna, que se ha declarado gay en un vídeo de TikTok.

Esta misma red social es la que ha utilizado la modelo Emily Ratajkowski para declararse bisexual. Lo ha hecho respondiendo a un vídeo de Shay Mitchell, que a su vez también se declaraba bisexual. En el breve vídeo, se ve a una joven en la que se pregunta si todos los que se identifican como bisexuales tienen un sofá de terciopelo verde. La actriz de Pretty Little Liars respondía a esta joven mostrando su sofá verde, y Emily ha hecho lo propio mostrando su sofá en otro vídeo.

Si bien esta declaración de Ratajkowski ha pillado por sorpresa a sus seguidores, Shay Mitchell ya había hablado anteriormente sobre su sexualidad. "Emily no se etiqueta a sí misma y yo tampoco me etiqueto. Me enamoro del espíritu de alguien. El amor es amor, y eso es algo que seguiré diciendo", confesó hace años haciendo referencia a Emily Fields, el personaje LGBTIQA al que daba vida en Pretty Litlle Liars.

Emily Ratajkowski y los rumores de relación con Brad Pitt

Este vídeo de la modelo de 31 años "dejando caer" su bisexualidad públicamente, llega en plenos rumores de relación con Brad Pitt. Desde finales de agosto se han visto juntos en varias ocasiones, aunque fuentes cercanas han revelado que a pesar de estar conociéndose no parece que sea una relación que vaya "en serio".

En septiembre, Ratajkowski pidió el divorcio a Sebastian Bear-McClard, su marido durante cuatro años y con el que tiene un hijo en común. La pareja se separó en julio después de unas acusaciones en las que él le había sido infiel.