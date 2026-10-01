Emmanuel Macron utiliza una canción de Rosalía en un vídeo sobre su visita a España

Rosalía es marca España, y así se la conoce dentro y fuera de nuestras fronteras. La última prueba de ello llega, inesperadamente, por parte del presidente francés, Emmanuel Macron. Estos últimos días, el político ha estado en España por su visita de Estado a Madrid, durante la que ha condecorado al cineasta Pedro Almodóvar y al escritor Javier Cercas con la Legión de Honor.

Para despedirse del país, Macron ha compartido un vídeo en sus redes sociales con imágenes de su visita y con una canción inesperada de fondo: Aute Cuture, de Rosalía.

Mientras la cantante repite el verso "Esto está encendío, na, na, na, na", la voz en off del vídeo lanza un mensaje sobre la relación entre España y Francia: "Hay claramente una amistad, una estima mutua y una vitalidad en la relación bilateral que constituye una fortaleza para nuestros dos países. Esta amistad la cultuvamos, y no duden nunca de que tienen en Francia, con nosotros, amigos seguros y por mucho tiempo".

'Aute Cuture' está vinculada a Francia

Un año después de su éxito Malamente y del álbum El Mal Querer, Rosalía publicó Aute Cuture el 30 de mayo de 2019. Se trata de una canción continuista con su experimentación del flamenco, pero lo más curioso es que el título está vinculado con Francia —motivo por el que, seguramente, Macron haya elegido este tema para su vídeo—.

El título, Aute Cuture, es una malformación intencionada de la expresión francesa "haute couture" —en español, "alta costura"—. El objetivo de esta composición es reflejar una actitud de poderío, amor propio y confianza extrema.

"Aute Cuture es el título: mal escrito, pero con guasa y fuerza", dijo Rosalía. "Compuse este tema antes de empezar la gira de El Mal Querer y me he tomado el tiempo necesario para que la canción saliera con el mejor video que pudiera acompañarla. Bien de palmas, nail art y Tarantino vibe. Disfrutadla y ojalá os haga bailar y reír como a mí", añadíó la catalana sobre el tema.