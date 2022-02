La emotiva felicitación de cumpleaños de J Balvin a su madre, hospitalizada por COVID

Bien es sabida la gran importancia que da J Balvin a la familia en su vida. Es por ello que la reciente hospitalización de su madre a causa del coronavirus no ha hecho más agravar su preocupación y hacer que el cantante quiera celebrar junto a ella todos los momentos posibles, a la espera de su recuperación.

La madre del artista ha cumplido años mientras se encuentra en cuidados intensivos y el colombiano no ha querido olvidarse de ella en estos momentos: celebró su cumpleaños llevándole bombones y globos al hospital. Una fiesta muy especial en medio de la preocupación por su estado de salud.

Una felicitación de cumpleaños muy especial

Sin embargo, este detalle no ha sido el único que J Balvin ha tenido con su progenitora mientras esta lucha por recuperarse de la enfermedad. Así, ha querido dedicarle unas conmovedoras palabras de felicitación a través de sus redes sociales, donde ha contado por qué su madre ha sido siempre su apoyo incondicional en su carrera musical.

Así comenzaba esta carta en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que aparece muy sonriente junto a Alba Mery Balvin: "Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos! Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga. Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, tú fuiste quien me dio la vida".

El cantante colombiano ha querido hacer hincapié en la gran personalidad de su madre que, tras varios días en coma, lo primero que hizo fue preocuparse por otras personas enfermas sin recursos: "Lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid".

Balvin se ha deshecho en halagos para ella en una fecha tan especial y asegurado que es "una persona mejor cada día" gracias a ella: "Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: 'no le tengamos miedo al miedo'. ¡Grande, madre! Como tú misma te haces llamar: 'El Milagro'".

El difícil trance de J Balvin con el Covid-19

J Balvin también tuvo que hacer frente al Covid-19 hace más de un año. Al igual que su madre, el cantante tampoco lo pasó bien tras contagiarse de esta enfermedad, tal y como relató durante su discurso de agradecimiento en los Premios Juventud 2020.

"Me siento muy agradecido. En este momento a duras penas estoy saliendo del Covid-19. Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro", confesaba en verano de 2020, con la intención de concienciar sobre la enfermedad. "El virus como tal sí existe, y es muy peligroso", aseguraba el cantante, que hizo frente a una de las peores experiencias de salud.

En aquel momento, el cantante vivió unos momentos muy difíciles a causa del coronavirus: "Más allá de cualquier otra cosa, el virus es real. A mi casi me mata, lo pasé muy mal. Fiebre de 40, frío, la pérdida del olfato, la baja de oxígeno", explicaba en el vídeo de su cuenta de Instagram.