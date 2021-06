La enfermedad crónica que podría haber impedido que Soraya Arnelas se quedase embarazada

Hay numerosas enfermedades que afectan a la hora de buscar un embarazo. A pesar de que durante mucho tiempo han sido temas tabús, cada vez son más las famosas que hablan de su experiencia para ayudar a otras mujeres que estén pasando por situaciones parecidas para que no se sientan solas.

La última en abrirse al mundo y contar su experiencia personal ha sido Soraya Arnelas. La cantante ha confirmado que se encuentra embarazada de su segunda hija, una niña que llevará por nombre Olivia.

El segundo embarazo ha llegado cuatros años después del nacimiento de Manuela, la primera hija de la cantante con su pareja Miguel Ángel y gracias a un vídeo publicado en Instagram, sabemos que este embarazo ha sido muy deseado y que la pareja lleva tiempo intentando traer el mundo un segundo hijo, pero que la enfermedad que sufre la cantante ha dificultado la gestación.

En sus declaraciones, Soraya Arnelas ha confesado que sufre una enfermedad crónica que podría haber impedido que se quedara embarazada. La cantante padece estrés crónico y así ha explicado cómo afecta en el proceso de búsqueda de un bebé. "Mi estrés no es emocional o psicológico, es físico. Eso es lo que hace que mi cuerpo no reaccione o no sea tan fácil quedarme embarazada".

El lado bueno del confinamiento

En su caso, la pandemia ha sido beneficioso para rebajar su nivel de estrés. Ante la ausencia de conciertos y giras, Soraya Arnelas redujo su nivel de estrés laboral y también el deportivo, ya que la cantante confiesa que pasa tres horas diarias en el gimnasio. El confinamiento sirvió para que su cuerpo se relajara y así el segundo embarazo ha llegado de forma más rápida.

Ahora, Soraya Arnelas disfruta de la dulce espera ante la llegada de su segunda hija, Olivia, que sin duda será una compañera de juegos perfecta para Manuela.