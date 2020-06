Soraya Arnelas anuncia su boda el padre de su hija, Miguel Ángel Herrera

La cuarentena ha sido la "prueba de fuego" para saber que podrían pasar toda la vida juntos. Así de segura y entusiasmada se mostraba Soraya Arnelas durante su entrevista en directo con la revista Diez Minutos, donde desveló que el próximo 2021 su chico y ella pasarán por el altar como broche de oro a ocho años de relación.

"Sí, me caso sí. Ya tenía mi boda puesta para el año que viene. Ocho años ya con Miguel Ángel, el padre de mi hija, y el confinamiento ha sido la prueba de fuego. El otro día se lo dije: 'lo mejor que me ha pasado en el confinamiento eres tú'", contaba Soraya, que durante los días de cuarentena se ha dejado ver por las redes para cantar algún tema o mandar mensajes de ánimo a sus seguidores.

Además, la cantante asegura que no invitará a ningún artista a su boda, ya que para Soraya son "compañeros" más que amigos. La excepción es María Villalón, que parece que sí recibirá invitación al evento. "La conocí en Tu cara me suena y me ha demostrado que es mi amiga".

Soraya Arnelas también contempla la idea de quedarse embarazada y darle un hermanito a la pequeña Manuela, quien parece que está hecha un terremoto. "No es que quiera un hermanito, es que lo necesita. Me ha salido un poco nerviosa. Necesita un hermano para entretenerse un poco, porque no sabes lo que demanda. En la guardería, la sacan hasta dos veces al recreo para ver si calma un poco los nervios", desvelaba.

Además, la cantante ha recordado muy emocionada cómo fue esa 'pedida de mano', un momento sencillo pero muy especial para ella. "Nada más despertarnos, estaba con mi hija en la cama y él fue rápido al baño a recogerlo. Me trajo un anillito muy sencillo, con un diamante, y le dije: 'si no hace falta, hijo mío, tú ya sabes que yo soy tuya'. Pero bueno, él lo quiso hacer de esa manera, le hacía ilusión y obviamente estoy contentísima".

El pasado mes de marzo, cuando el confinamiento apenas acababa de empezar, Soraya nos contaba en Malas Influencias sus sensaciones con la situación. La cantante aseguraba que esos días de confinamiento estaban sacando "lo mejor de las personas" y para ejemplo los aplausos al personal sanitario cada día a las 20.00h. "Nos estamos uniendo muchísimo, es muy bonito lo que estamos compartiendo estos días tan jodido".

La sorpresa llegó cuando la cantante se quitó la peluca en medio de la charla con Coco Pretel lo cómoda que estaba con este nuevo look a la hora de ducharse, arreglarse... "Me parece muy divertido, me encanta jugar con el pelo, tengo millones de pelucas", explicaba. ¡Y no le falta razón! Soraya ha lucido en sus redes diferentes peinados y estilismos.