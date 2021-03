Soraya Arnelas: “Fui una mujer maltratada física y psicológicamente"

Soraya Arnelas ha hecho unas declaraciones de lo más duras y personales en una entrevista con la soprano Pilar Jurado, para su programa de entrevistas Pilar & Friends.

La artista ha confesado que antes de entrar en Operación Triunfo en 2005, se encontraba en una relación dañina en la que estaba con una persona que "no le hacía nada bien".

"Yo me agarré a esa oportunidad, porque si yo no me iba al casting de Operación Triunfo, yo no sé como hubiese terminado hoy en día", empieza explicando la cantante.

👉 "¿Ese día también lloraste por el toro?": Soraya aclara que no es "taurina" tras las críticas

"A mi la música me salvó la vida. Yo fui una mujer maltratada, psicológicamente y físicamente, lo que pasa que nunca lo conté", confiesa, asegurando que a pesar de que hayan pasado tantos años no le apetece hablar de ello, pero que lo cuenta como parte del proceso de evolución que ha tenido y para que la gente sepa cómo es y por qué ha llegado hasta donde se encuentra ahora.

A pesar de esta dura etapa, Soraya se refugió en la música y en su proyecto creativo, lo que le ayudó a seguir adelante y a convertirse en una de las artistas referentes en la música española.

👉 Soraya habla sobre 'Chochete': "Tiene un punto caradura, divertido, fresco, como Manuela"

Además del éxito de su último disco Luces y Sombras, lanzado el pasado mes de abril; Soraya ha iniciado un nuevo proyecto empresarial con Chochete, una firma de moda que ha creado junto a su chico y su hija Manuela, y que plasman los valores familiares de la artista.