Charli xcx estrena 'Wuthering Heights', la banda sonora de la película 'Cumbres borrascosas'

Este viernes 13 de febrero llega a los cines Cumbres borrascosas, la película de Emerald Fennell protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi que adapta el clásico literario de Emily Brontë. A esta enumeración de nombres hay que añadir otro: el de Charli xcx, la responsable de la banda sonora.

Coincidiendo con el estreno del largometraje, la británica ha publicado su álbum Wuthering Heights con 12 canciones, entre ellas dos colaboraciones con John Cale y Sky Ferreira. La música captura la atmósfera intensa y dramática de la película, que adapta libremente la novela homónima de 1847.

"Leí el guion y de inmediato me sentí inspirada, así que Finn Keane y yo empezamos a trabajar no solo en una, sino en muchas canciones con las que sentíamos que conectábamos con el mundo que ella estaba creando", cuenta Charli xcx en un comunicado de prensa. "Después de haber estado tan sumergida en las profundidades de mi álbum anterior [BRAT], estaba emocionada de escapar hacia algo completamente nuevo, totalmente opuesto".

Esta no es la primera vez que Charli xcx trabaja con la cineasta Emerald Fennell, ya que su canción Boys - DROELOE Remix aparece en una escena de Una joven prometedora, el filme que se llevó la estatuilla a Mejor guion original en los Premios Óscar 2020.

Tracklist del disco 'Wuthering Heights', de Charli xcx