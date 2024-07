El gran concierto de Will Smith en La Velada: canción inédita, invitados estrella y discurso en español

Te interesa Todo sobre La Velada del Año 4: resultados de los combates y actuaciones musicales

Definitivamente, Will Smith ha vuelto a los focos mediáticos tras su polémica bofetada en los Oscar. Y no solo lo está haciendo como actor, con su recién estrenada película Bad Boys: Ride or Die, sino también como artista musical.

Antes de iniciar su carrera en el mundo del cine, el estadounidense comenzó siendo rapero: primero con un grupo y luego en solitario, aunque abandonó la música durante un tiempo.

Ahora, Will Smith ha vuelto con seguridad. Y así lo ha demostrado este sábado en su actuación durante uno de los mayores eventos del entretenimiento: La Velada del Año 4 de Ibai Llanos, donde el boxeo y la música se han fusionado para arrasar en el Estadio Santiago Bernabéu y en una retransmisión online de récord.

"Yo hace nueve años estaba comentando LoL en casa de mis abuelos. Hoy ha pasado esto en un evento en mi canal", ha escrito el streamer español impresionado ante el espectáculo del estadounidense. El vídeo que acompaña al mensaje de Ibai muestra a Smith cantando la introducción de la telenovela El príncipe de Bel-Air, donde él mismo interpretaba el papel protagonista.

La gran sorpresa

El momento culmen de su concierto en La Velada llegó con una canción inédita que nunca antes había interpretado. Además, Will Smith quiso contar con la colaboración de dos invitados estrellas: su hijo Jaden Smith y el rapero estadounidense Russ.

En broma, muchos usuarios de X (antes Twitter) compararon a los dos invitados con Nico Williams y Cucurella, ambos jugadores de la selección masculina de fútbol de España.

¿Qué significa "Dance In Your Darkest Moment"?

En el primer concierto de Will Smith en España, el rapero también interpretó su última canción: You Can Make It, con la que quiso lanzar un mensaje motivacional en español. "No importa por lo que estés pasando, no pares. Porque tú puedes. ¡Tú puedes!", dijo.

Esto coincide con el movimiento que ha creado el estadounidense, titulado "Dance In Your Darkest Moments" (traducido como "Baila en tus momentos más oscuros"), con el que pretende animar a todo el mundo a perseguir sus sueños.