Esta es la astronómica cantidad que cobra Kylie Jenner por cada publicación en Instagram

SEGUIDA DE SELENA GÓMEZ Y CRISTIANO RONALDO

La pequeña de las Kardashian, Kylie Jenner, va camino de convertirse en la billonaria más joven de la historia, ¡y no es para menos! Woman’s Wear Daily ha revelado lo que gana la guapa empresaria solo por cada publicación patrocinada en Instagram en base a un informe, ¡y es para volverse loco! Pero no es la única que gana un dineral, Selena Gomez o Beyoncé no le van a la zaga.