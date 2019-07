Esta es la playlist que escucharán los astronautas en su próximo viaje a la Luna

Hace unas semanas pedían desde la NASA que los usuarios mandasen sus canciones favoritas para incluirlas en la playlist que hará de banda sonora del próximo viaje a la luna, programado para el año 2024.

La popularidad del k-pop y la banda surcoreana BTS ha propiado que tres canciones del grupo estén en la lista, 'Moonchild', 'Mikrokosmos' y '134340'. Otras de las canciones que componen la playlist son Yosemite de Travis Scott, Waiting for the end de Linkin Park y Space Oddity de David Bowie. También encontramos a Bruno Mars con Talking To The Moon, Virginia Moon de Foo Fighters o Moon River de Willie Nelson.

👉 ¡Dale al play y viaja a la luna con la NASA Moon Tunes Playlist!