Nicki Minaj y Lily Baby estrenan 'Bussin' una semana después del lanzamiento de 'Do We Have a Problem?'

Ya tenemos uno de los estrenos del mes: Bussin, por cortesía de Nicki Minaj y Lily Baby. Una semana después de haber lanzado su colaboración Do We Have a Problem? Nicki Minaj y Lily Baby se unen para crear un nuevo éxito bajo el nombre de Bussin.

No ha sido una sorpresa para sus seguidores más fieles, ya que al final del vídeo de Do We Have a Problem?, estrenado el 4 de febrero, los artistas hicieron un guiño a Bussin, y parte de su público se quedó con la mosca detrás de la oreja.

Pero fue el lunes 7 de febrero cuando la reina del hip hop anunció y confirmó a través de Twitter el lanzamiento de este nuevo tema, que ya podemos escuchar. Ese mismo día publicaba en Instagram la portada del nuevo sencillo, consiguiendo más de un millón de reacciones en esta red social. Mientras, la rapera continúa haciendo mucho ruido con su anterior sencillo, que está comenzando a volverse viral en Tik Tok.

Do We Have a Problem?: tema viral

Nicky Minaj ha roto auténticos récords en Spotify y YouTube con Tusa, junto a Karol G, y ha realizado exitosas colaboraciones con artistas como Jesy Nelson. Ahora, está preparando material para su quinto álbum de estudio.

Hace tan solo siete días, la artista lanzaba el primer adelanto del disco de la mano de Lily Baby. Do We Have a Problem? es uno de los estrenos más potentes y espectaculares de lo que llevamos de 2022, tanto a nivel nacional como internacional.

Con una duración de 10 minutos, el videoclip del tema es una auténtica película de acción de espías donde los artistas son los grandes protagonistas.

En el caso de Bussin, aunque aún no hayamos visto el videoclip, existen posibilidades de que el nuevo tema sea una continuación de este primer videoclip que mete al espectador en una auténtica película de acción y misterio.

Tras tres años de abstemia musical a causa de su maternidad, parece que la rapera de Queens viene pisando fuerte, con el objetivo de coronarse, una vez más, como la reina del hip hop internacional. Tanto es así que raperas como City Girls, Coi Leray, y Latto, han expresado públicamente, a través de las redes sociales, su admiración por el talento musical, creativo e interpretativo, que Nicki Minaj está demostrando en este regreso a la música.

¿Todavía no has escuchado Bussin? ¡No esperes más y dale a play!

Letra de Bussin

Bussin' (bussin')

Bitch, I'm bussin' (money)

Ice cold in this bitch (ice, ice)

Ice cold in this bitch (ice, ice)

Tay motherfucking Money (ice, ice)

Buss

Don't ask me for nothing if we don't be texting

Dumb little bitch, she wanted my section

I need a crown and coke is my preference

Ass up, face hitting my necklace

He not a cop but I got arrested

He sayin' I'm being too reckless

I put twenty-sixes on the Lexus

Everything bigger in Texas

My pills ain't pressed, ya bitch is

Get money and fuck some feelings

Not personal, it's business

I thought you knew that I did this

You can have him but he licked it

Banana, then I split it

Talented and gifted

I guess the tables shifted

I feel like a whole brand new bitch

Bussin' (what?)

Bitch, I'm bussin' (bitch, I'm what?)

I feel like a whole brand new bitch (bitch, I'm-)

Bussin' (bitch, I'm what?)

Bitch I'm bussin' (bitch, I'm what?)

He made my legs shake, okay

Let me in, there's no gate

Your bitch irrelevant, no name

He want me to slide, no way

Your bitch is trash, throw away

Take my flow and go away

All I hear is, "Go Tay!"

Side hoe, main bitch, same thing

H-hit the bread, wake and bake up

Is your girlfriend without makeup?

Making lay-ups, I ain't laid up

I can't fuck with you, that's straight up

Everything you say is made up

Yeah, you love me but I hate us

All my, all my bitches bad

Everybody tryna date us

I feel like a whole brand new bitch

Bussin' (what?)

Bitch, I'm bussin' (bitch, I'm what?)

I feel like a whole brand new bitch (bitch, I'm-)

Bussin' (bitch, I'm what?)

Bitch I'm bussin' (bitch, I'm what?)

Ayy, money

Like, duh