"Sí, me están amenazando con perder mi trabajo": El motivo por el que Sharon Stone se niega a hacer películas

La actriz estadounidense, Sharon Stone, ha confesado que no va a actuar hasta que los equipos de profesionales del cine estén vacunados. Stone está realizando una campaña para ser elegida como miembro de la junta directiva del SAG-AFTRA, Screen Actors Guild (El Sindicato de Actores de Cine- Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión) que se está posicionando a favor de la vacunación de todos los miembros del equipo antes de rodar más películas. De esta manera, la actriz se ha posicionado como una de las personalidades de la industria del cine que promueven la vacunación.

"Me han ofrecido un trabajo, un buen trabajo. Uno que realmente quiero hacer en Atlanta. Por eso se me ponen los pelos de punta... el Producers Guild of America no garantiza que todo el mundo en nuestra serie esté vacunado antes de que yo vaya a trabajar", ha explicado.

"¿Iré a trabajar antes de que todo el mundo en la serie esté vacunado? No, no lo haré. ¿Me están amenazando con hacerme perder el trabajo? Sí, lo hacen. ¿Perderé mi trabajo si no se vacuna a todo el mundo en la serie? Sí, podría hacerlo. ¿Intentaré por todos nosotros que todos los sets a los que vayamos tengan al equipo vacunado? Sí, lo haré. ¿Por qué? Porque es ridículo que tengamos que ir a trabajar donde no es seguro hacerlo. Hablo por todos nosotros que el Screen Actors Guild será seguro para que vayamos a trabajar", subrayó Stone.

"No voy a trabajar hasta que todos estemos vacunados. Y tú tampoco deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque me presento con vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos como vosotros. Siento mucho que estas sean nuestras condiciones de trabajo, pero ese es el Screen Actors Guild que tenemos ahora. Gracias", añadió la actriz.

Además, Sharon Stone se ha convertido en una gran defensora del seguro médico para todo el personal, lo que le ha llevado a recibir críticas y amenazas por parte de los directivos de la industria cinematográfica.

También se ha mostrado activa en redes sociales defendiendo esta postura.

Otros actores también exigen que todo el personal esté vacunado

Sharon Stone no está sola en la defensa de las vacunas, otras personalidades de Hollywood también piensan como ella. Sean Penn se ha negado a grabar con Julia Roberts los capítulos de la serie Gaslit. Incluso se ha ofrecido a pagar él el presupuesto que supone la inmunización de todos los trabajadores del set.

También ha compartido esto Tom Cruise, él se ha encargado de elaborar los protocolos anticovid para participar en el rodaje de la última película de la saga Misión Imposible 7.