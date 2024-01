¿Estará Taylor Swift en los Premios Grammy? Su actuación, sus nominaciones y cuándo es la gala

Todo lo que rodea a Taylor Swift se convierte en un acontecimiento.

La cantante, que este fin de semana celebró con su chico Travis Kelce su victoria junto a los Kansas City Chiefs en su pase a la final para jugar la SuperBowl, tiene bastantes compromisos de cara a los próximos días. Entre ellos, los Premios Grammy.

Mucho se ha especulado sobre los artistas que actuarán en la gala, que tendrá lugar en el Staples Center de los Ángeles el próximo 4 de febrero. Billie Eilish, Dua Lipa y Olivia Rodrigo cuentan como artistas confirmadas para subirse al escenario, pero Taylor Swift no. Por lo tanto, no escucharemos en directo a la intérprete de All Too Well, pero en el caso de ganar algún premio, sí subirá a recogerlo al escenario y previsiblemente pase también por el photocall.

Lo que sí se sabe es que la cantante de Pensilvania acudirá a la gala, ya que se trata de una de las artistas más nominadas de la noche. El récord lo tiene SZA, con nueve, y Taylor empata a seis nominaciones con Miley Cyrus y Olivia Rodrigo.

Todas las nominaciones de Taylor Swift a los Premios Grammy

Álbum del año - Taylor Swift - Midnights

Grabación del año Taylor Swift – Anti-Hero

Canción del año - Taylor Swift – Anti-Hero

Canción pop solista - Taylor Swift - Anti-Hero

Mejor actuación individual de pop - Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor actuación grupal de pop - Taylor Swift feat Ice Spice – Karma

Cuándo son los Premios Grammy y a qué hora se pueden ver en España

La gala de los Premios Grammy 2024 se celebrará el domingo, 4 de febrero de 2024, a las 5 p.m. hora de Los Ángeles.

Por lo tanto, desde España, podremos ver los premios en directo la madrugada del lunes, 5 de febrero a las 2 a.m., hora peninsular.

Tras los Grammy, la cantante deberá viajar a Asia para continuar con su Eras Tour. El próximo 8 de febrero tiene programado un show en Tokio y el 11 de febrero, tres días después, su chico Travis Kelce juega la SuperBowl, en la que actuará Usher en el parón de medio tiempo.

Si estará ella presente o no en el encuentro deportivo todavía es un misterio.