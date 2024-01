Usher da pistas sobre su show en la Super Bowl: "El R&B ocupará el escenario principal"

Usher celebra sus 30 años en la música el próximo 11 de febrero en el estadio de la Super Bowl (Nevada).

El rapero fue escogido para actuar durante el intermedio, siguiendo los pasos de Rihanna. No es la primera vez que se suba a este escenario, ya que en 2011 participó en un show de Black Eyed Peas como invitado, al igual que Slash. De forma muy breve, subió al escenario para cantar OMG junto a Will.i.am.

Las tornas han cambiado en 2024 y ahora será él el protagonista de la noche, teniendo 13 minutos para demostrar por qué es el rey del R&B. Esto mismo ha sido lo que ha contado en una entrevista con Vogue, en la que ha dado varias pistas sobre lo que podremos encontrarnos en su show.

Habrá patinaje, coreografía espectacular, al menos un cambio de vestuario y algunos invitados importantes. "Esta noche fue seleccionada específicamente en mi mente para que el R&B ocupara el escenario principal. No solo música R&B, sino interpretación de R&B, conexión de R&B, espíritu de R&B", ha detallado Usher.

Será una celebración de sus 30 años en la música y también en la cultura afroamericana, gracias a aquellos que sentaron el camino: "Estoy pensando en el hecho de que he podido cruzar la puerta principal gracias a su sacrificio y capacidad. Así que llevo un poco de eso. Me ha hecho sentir feliz. Me hizo sentir que quiero salir y quiero que el mundo sonría cuando me miran. Quiero que sientan algo, que sientan mi pasión, mi amor, que sientan que yo era la persona adecuada para ocupar esta posición y que era la persona adecuada para llevar este tipo de energía, amor y conexión al mundo entero".

"La gente sintonizará un partido de fútbol, ​​pero espero que cuando vean esa actuación del entretiempo y espero que se vayan con algo que los esté sanando. Algo que los haga sentir esperanzados, y no solo mirar al pasado, sino tener esperanza para el futuro y tener esperanza para un tipo de futuro diferente al que tenemos. Estamos mirando ahora mismo en el presente", ha reivindicado.

La defensa de los derechos de las personas racializadas ya estaban presentes en el tráiler de su show. El clip comienza con un coro de góspel en una iglesia y varias personas de color que repiten la primera frase del tema Yeah!: 'Peace up, A-Town down'. La canción empieza a sonar y vemos un repaso por la vida de Usher, con varias imágenes suyas de pequeño, conciertos y también fans suyos bailando.

Finaliza con él sobre un fondo rojo con el texto: 'Una actuación. 30 años para preparar'.

