Eva Soriano sorprende como 'caminante' de Shakira en su séptimo concierto en Madrid | Instagram @karsiagascon

Los conciertos de Shakira en Madrid tienen su propia 'casita', al estilo de Bad Bunny. En su caso, cada noche la acompañan durante su llegada al escenario los ya llamados 'caminantes', que son famosos escogidos para proteger y andar junto a la colombiana hasta la tarima.

Esa responsabilidad la han asumido personalidades como Chanel, Vicco, Paula Echevarría, Lola Lolita, Álvaro Morte o Carolina Marín, y este viernes 2 de octubre le ha llegado el turno a la mismísima Eva Soriano.

La presentadora de Cuerpos especiales ya dejó caer en el morning de Europa FM que podría pasarse por uno de los conciertos pendientes de Shakira, y así lo ha hecho. De esta forma, la colombiana ha estado rodeada de mujeres empoderadas, pues Eva Soriano se ha unido a otras famosas como la cómica Henar Álvarez, la exgimnasta Almudena Cid o las actrices Karla Sofía Gascón y Clara Alvarado.