Shakira se toma un descanso de su residencia de conciertos en Madrid para dejarse ver por París

Que Shakira esté en Madrid con su residencia de conciertos no significa que se quede casi un mes en la capital española. De hecho, sus 12 citas desde la ciudad son su residencia europea con Las Mujeres ya No Lloran World Tour, por lo que la artista no ha desaprovechado la oportunidad de visitar un gran evento en el país vecino.

Se trata de la semana de la moda de París, a la que ha asistido la colombiana como una pequeña pausa entre conciertos. La intérprete de Amarillo ha disfrutado a lo grande del evento, dejándose ver de lo más elegante y junto a grandes amigos.

Shakira ha dejado por unas horas Macondo Park para aparecer en la plaza Vendome de París para ver la nueva colección de Haider Ackermann, para la firma Tom Ford. Allí se sentó junto a personalidades como la modelo Kate Moss, la cantante Tate McRae y la actriz Cynthia Erivo.

La artista quiso lucir un diseño de la casa Tom Ford de la colección pre-otoño 2026: un vestido negro de silueta muy marcada y con un gran escote. La pieza terminaba con la espalda descubierta y los tirantes con cristales.