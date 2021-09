La exmujer de El Cigala, tras recriminarle que fumase heroína: "Me cogió del cuello y me dijo 'puta, me cago en tus muertos, te mato"

El pasado 9 de junio se conoció la noticia de que la exmujer de Ramón Jiménez Salazar, conocido como El Cigala, había denunciado al artista en la Comisaría de Jerez de la Frontera (Cádiz) por malos tratos físicos y psicológicos continuados desde hacía cuatro años. Para acreditar la denuncia, la víctima aportó una serie de fotografías en las que aparece con heridas en la cara y hematomas en los brazos.

En su declaración, la mujer explicó que el episodio más grave se produjo en un hotel en Barcelona, cuando ella le recriminó una infidelidad. Según la denunciante, el cantante le dio una paliza. tal como recoge el documento al que ha tenido acceso en exclusiva Caso abierto: "Recibí varios puñetazos en varias partes del cuerpo y empujones. Cuando yo ya estaba en el suelo, me dio varias patadas. Pasados unos días, él actuaba conmigo como si no hubiera pasado nada. Entonces, yo le recriminé lo que había sucedido y él me dijo: no te he dado una paliza, si te doy una paliza no lo cuentas".

Palizas y amenazas de muerte

La demandante ha explicado en esta denuncia que los malos tratos se prolongaron durante cuatro años, desde que ella tuvo a su primer hijo en 2017. La víctima pasó el confinamiento con el cantaor y sus dos hijos en común, de 4 y 3 años, en República Dominicana, donde se mudaron en enero de 2020 y donde se produjeron varios episodios violentos.

"En 2020, en plena pandemia, en la vivienda de Punta Cana donde vivíamos, yo le contesté por los insultos que él me estaba diciendo y entonces se abalanzó sobre mí para agredirme, pero no llegó a hacerlo porque salí corriendo. Los trabajadores de mi pareja, que estaban presentes, tuvieron que sujetarlo y calmarlo"

Unos malos tratos que se extendieron hasta finales de 2020: "El 22 de noviembre, Ramón empezó a fumar heroína en el cuarto de baño, yo le recriminé que eso no lo podía hacer con los niños en la habitación de al lado y le pedí por favor que lo hiciera en su habitación. Él me cogió del cuello y me insultó diciendo: 'puta, me cago en tus muertos, te mato'. Luego, se marchó de casa".

Le amenazó con quitarle a sus hijos si no volvía

La mujer, que depende económicamente del artista, ha explicado en su denuncia que tras el confinamiento regresó a Jerez de la Frontera con sus dos hijos para realizarse una cirugía que llevaba tiempo retrasando, y donde ha continuado para recuperarse.

"Él me decía que fuese a urgencias para operarme y que volviese con él lo antes posible para cuidarlo. Yo no me encontraba bien, así que me negué y, muy enfadado y en tono amenazante, me dijo: 'Te voy a quitar a los niños", le amenazó.

Por este motivo, la mujer pide protección a la policía tanto para ella como para sus dos hijos.

La primera agresión

En su detallada denuncia, la exmujer de Ramón ha explicado cuando se produjo la primera de las agresiones. Fue en 2017 durante una discusión en el hotel Guadalete de Jerez: Me dijo: me cago en tus muertos, yo le respondí con las mismas palabras y él me dio una bofetada en la cara".

A partir de aquí, según la mujer se volvió habitual que él la tratase a base de insultos y vejaciones hasta llegar a la violencia física de la que ha relatado varios episodios.

Él responde diciendo que ella quiere dinero

Cuando la policía detuvo a Diego El Cigala el pasado mes de junio tras la denuncia de su exmujer, el cantaor fue puesto en libertad y no tuvo problema en hablar con la prensa que se encontraba a las puertas del lugar.

"Seguro que son 'los dineros'. Siempre quieren dineros las mujeres", le respondió a una reportera que le había preguntado el motivo de su noche en el calabozo.

Sin embargo, tras la declaración de la víctima, el Juzgado de Violencia de Género ha ratificado la orden de alejamiento y ha determinado que el cantaor deberá pasar una pensión alimenticia de 600 euros a cada uno de los dos hijos que tiene con la demandante.

También ha establecido que El Cigala no podrá pernoctar con los menores, ni podrá llevárselos a su casa, solo les podrá ir a visitar acompañado de un miembro de la familia de la mujer.