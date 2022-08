La explicación científica de por qué algunos famosos se parecen entre sí

Un estudio científico ha explicado, por primera vez, porque hay personas que guardan un parecido físico casi idéntico sin ser parientes. Ahora sabrás por qué has visto a tantos famosos que parecen gemelos.

Siempre se ha dicho que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo. Y lo cierto que más de una vez hemos encontrado —ya sea en persona o a través de redes sociales—a algún desconocido que nos ha recordado a alguien que conocemos.

En el caso de los famosos, esto todavía es más notable. Tanto personas anónimas que son idénticas actores, cantantes o modelos, como parejas de famosos que parece que fueron separados al nacer, tal y como luego te mostraremos.

¿Por qué se parecen personas que no guardan parentesco?

¿Cómo puede ser que dos personas que son prácticamente idénticas no guarden ningún tipo de parentesco? Por primera vez se ha realizado un estudio científico para abordar este tema desde el punto de vista científico.

Lo ha llevado a cabo un equipo de investigadores del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, liderados por el doctor Manel Esteller. El estudio, publicado en Cell Reporter, ha recopilado material biológico de estos individuos que se parecen entre sí. Después se analizó su secuencia de ADN, su perfil epigenético y su composición de microbios.

Los resultados de este estudio revelaron que las personas que comparten una gran similitud física comparten variaciones similares de su ADN, especialmente en los que están involucrados en la formación de las facciones de la cara. Aunque muchas de estas personas también comparten similitudes en peso y altura e incluso en rasgos de carácter.

¿Para qué puede servir esta información?

Manel Esteller ha explicado que este estudio puede abrir nuevas líneas de investigación. "Proporciona las bases para que a partir del análisis de la imagen y la forma de la cara se puedan diagnosticar enfermedades genéticas” , ha asegurado, añadiendo otra función que podría tener: “permitiría reconstruir la cara de una persona desconocida a partir únicamente de una muestra de ADN, uno de los grandes desafíos de la medicina forense y criminalística”

13 parejas de famosos idénticos entre sí

Mientras esperamos a que aparezca nuestro doble en algún lugar del mundo, los famosos lo tienen mucho más fácil debido a su exposición mundial. Por eso, te amenizamos la búsqueda del tuyo con estas 13 parejas de famosos que parece que han sido separados al nacer.

Emma Mackey y Margot Robbie

Desde que Emma Mackey se dio a conocer por el gran público en la serie Sex Education, han sido muchísimos los espectadores que le hemos encontrado un gran parecido con otra actriz, Margot Robbie. Curiosamente, ahora las dos han trabajado juntas en la película de Barbie.

Emma Mackey y Margot Robbie // Netflix / Gtres

Bryce Dallas Howard y Jessica Chastain

Cuando los productores de The Help pensaron en Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard como parte del elenco de la película, cuesta pensar que no se plantearan en algún momento darle un papel de hermanas.

Bryce Dallas Howard y Jessica Chastain // Gtres

Steven Seagal y Mario Casas

Ahora tiene 70 años, pero en su juventud, Steven Seagal parecía el mismísimo Mario Casas. Misma expresión, mirada intensa, nariz, mentón... Dos gotas de agua.

Steven Seagal de joven y Mario Casas // Social media | Getty

Linda Evangelista y Milla Jovovich

Ojos claros, mirada felina, tez pálida... La supermodelo Linda Evangelista y la actriz Milla Jovovich se parecen tanto que cualquier fotógrafo las confundiría en un photocall.

Linda Evangelista y Milla Jovovich // Getty Images

Javier Bardem y Dean Morgan

¿Hermanos?, ¿primos?, ¿gemelos? Nada de eso, pero Javier Bardem se parece tanto a Dean Morgan que ambos podrían intercambiarse los papeles.

Javier Bardem y Dean Morgan // Getty

Gerard Butler y Clive Owen

Morenos de ojos claros con una mirada conquistadora. Gerard Butler y Clive Owen podrían ser gemelos y nadie tendría nada que objetar.

Gerard Butler y Clive Owen // Getty

Mila Kunis y Sara Hyland

La actriz de Aquellos Maravillosos 70 Mila Kunis y Sarah Hyland, conocida por su papel en Modern Family, comparten rasgos muy similares: ojos rasgados, cara alargada y melena morena. Después de conocerse en 2010 en una fiesta, ambas decidieron que fingirían ser la otra en público. "Kunis dijo que a veces finge que soy yo porque la hace sentir joven. Le pregunté si podría fingir que soy ella la próxima vez que alguien me pregunte si soy ella, y me dejó", dijo entre risas Sarah Hyland.

Mila Kunis y Sarah Hyland // Getty

Natalie Portman y Keira Knightley

"Me persiguieron en un aeropuerto pensando que era Natalie Portman" , contó en una ocasión Keira Knightley. La protagonista de Piratas del Caribe y la actriz de Cisne Negro podrían ser la misma persona.

Natalie Portman y Keira Knightley // Getty

Natalie Portman y Millie Bobby Brown

Pero Natalie Portman no solo guarda parecido con Knightley. El rostro de la joven protagonista de Stranger Things Millie Bobby Brown recuerda mucho al de Natalie Portman, tanto en su juventud como ahora.

Natalie Portman y Millie Bobby Brown // Getty

Amaia Salamanca y Amber Heard

Amaia Salamanca tiene una hermana gemela en Hollywood. Su parecido con la también actriz Amber Heard no pasa desapercibido.

Amaia Salamanca y Amber Heard // Getty Images

Bella Hadid y Carla Bruni

Es uno de los parecidos más mediáticos y comentados porque es sencillamente asombroso. Carla Bruni de joven era igualita que Bella Hadid, e incluso en la actualidad, con la diferencia de edad, parecen hermanas gemelas. Aquí hay algo de brujería...

Katy Perry y Zooey Deschanel

La actriz Zooey Deschanel se sentía algo frustrada cuando el público comenzó a confundirla con Katy Perry. "Es un poco molesto, para ser totalmente sincera", dijo Deschanel a MTV en 2009. "La única similitud que tenemos es que nos parecemos un poco". Todo cambió cuando la actriz conoció a la cantante y quedó impactada con su belleza y simpatía.

Katy Perry y Zooey Deschanel Katy Perry y Zooey Deschanel Katy Perry y Zooey Deschanel Katy Perry y Zooey Deschanel // Getty

Clara Lago y Kendall Jenner

Salvando las distancias... ¿Podría ser Clara Lago nuestra Kardashian patria? Aunque la española no recurre a la cirugía estética para retocarse y prefiere lucir un aspecto más natural, lo cierto es que comparte bastantes similitudes con la supermodelo.